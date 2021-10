Sobotní ranní vstávání se vůbec nelíbilo hráčům A týmu Smržovky, kteří museli dorazit do Mšena a v 10.15 vyběhnout na trávník.

A na výsledku byla ranní nechuť hostů znát, to potvrdil za Smržovku Jiří Macek: „Hrůza. Nehráli jsme vůbec nic. Po dvaceti pěti minutách jsme prohrávali 2:3. Ale máme hodně marodů, přijeli jsme sem v poskládané sestavě. Na začátku v páté minutě jsme měli šanci, ale bohužel neproměnili. O dvě minuty později už jsme prohrávali. Navíc dopolední čas zápasu, tomu taky moc nepomohl. Je to smolný víkend, doslova černá sobota, protože ještě odpoledne prohrála naše rezerva s céčkem Mšena 1:7. Jediné, co mě snad těší, jsou naši žáci. A ti se také utkali se Mšenem a byli ze Smržovky jediní, kteří ho porazili a dokonce 3:0.“

Trenér domácího týmu Mšeno – Jablonec David Ryšavý: „Měli jsme převahu a taky výhodu domácího prostředí. Marodku vysokou nemáme, naopak, někteří se uzdravili, třeba Krámský, se kterým už můžu počítat do dalších zápasů. Kluci hráli proti Smržovce kombinačně dobře, na dva doteky, balón chodil výborně. Musím je pochválit. Vítězství jsme si zasloužili a oslavili jsme to.“

Na hřišti soupeře se nedařilo fotbalistům Plavů. Ondřej Votoček k utkánív Přepeřích (3:1) řekl: „Sobotní prohra „se vztyčenou hlavou“, domácí posílení o čtyři hráče A týmu. V prvním poločase poměrně vyrovnaná hra na obrovském domácím hřišti. První branku jsme inkasovali po vymyšlené penaltě, kdy nejslabší článek zápasu rozhodčí Kutílek, otočil faul na Jelínka a kupodivu všech nařídil penaltu.

Naše šance vychytal vynikající domácí brankář. Druhý poločas byl naším lepším. Dobrý výkon nám kazila produktivita. V závěru byl faulovaný dobře hrající Pátra. Penaltu proměnil Zajíček. Na víc už nebyl čas. Oproti minulém zápasu to byl výkon o dvě stě procent lepší.“

V západní skupině se opět měnil lídr. Na první místo poskočilo Rozstání, které ve šlágru kola přejelo nyní druhou Kamenici 6:1.

Za vítěze dal hattrick Vojtěch Jarý, který hosty načal už ve 2. minutě. Další dvě trefy přidal Jakub Žoček.

„Nám se zápas dost povedl, navázali jsme na dobré výkony. Od Kamenice jsem čekal více,“ řekl ke šlágru trenér vítězů Roman Passian.

Podle jeho slov se na jednoznačném výsledku podepsaly chybějící hráči na straně soupeře. „Pokud nebudou v plné síle, tak asi v popředí tabulky dlouho nezůstanou,“ dodal kouč Rozstání.

„Nezačali jsme dobře, domácí nás zatlačili a měli nespočet šancí. Nám se sice podařilo vyrovnat, ale před pauzou přišla laciní branka z trestného kopu. Po přestávce domácí dominovali. Stále nejsme kompletní. Na Rozstání to prostě nemohlo stačit. Domácí byli lepší díky své dynamice a důrazu v soubojích. K ničemu nás nepustili,“ přiznal Jakub Serdel, hrající předseda FC Kamenice.

Stejně jako hit 12. kola sledovala nejvyšší návštěva víkendu, tedy 120 diváků, i zápas Hodkovice nad Mohelkou – Žibřidice, které hosté vyhráli 9:1 a jen o skóre jsou třetí za Kamenicí. Domácím patří ve vyrovnaném popředí tabulky čtvrtá příčka..

„Byl to zápas, kdy se všechno dařilo a všechno se povedlo. Ze začátku jsme dali rychlý gól, ale domácí byliaktivní, srovnali a nic nenasvědčovalo tomu, že ze zápasu bude taková kanonáda. Pomohli nám ale dva rychlé góly a oak už jsme se rozjeli a jak jsem říkal, dařilo se nám střelecky. Vyzdvihl bych nevšedních šest branek Jakuba Kouby,“ řekl žibřidický předseda Antonín Toločko, jehož tým ztrácí z třetí pozice na lídra jen dva body.

Stále se nedaří Žandovu, Spartak neudělal díru do světa ani na půdě Vesce, kde prohrál vysoko 1:7. „Je to pořád dokola, ani není co hodnotit. Jelo nás dvanáct, do základu jsem zase musel dát tři mladíky, půjčil jsem si i kluky z Bukoviny. Porážka je hodně krutá. Měli jsme dost šancí, ale nedáváme góly. Navíc v defenzivě kupíme obrovské chyby. V posledním podzimním kole hrajeme proti Stráži, to bude utkání o šest bodů. Opět opakuji, že prostě musíme posílit. Jinak to nemusí dopadnout dobře,“ řekl Jan Studenovský, smutný trenér Žandova.

S prázdnou se vrátily Doksy, které prohrály 2:0 na půdě Jablonného. „Zasloužené vítězství domácích, kteří byli výborní v útoku. Naší obraně to dělalo problémy. Po změně stran jsme to přeskupili a v poslední půl hodině tam byly i nějaké šance. Branku jsme ale nedali, přesto výsledek odpovídá dění na hřišti,“ přiznal Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Prapor českolipských týmů tak podržel Cvikov, který uhrál na půdě Hrádku B remízu 3:3.



Aby pískaly děti utkání dospělých? To přece nejde, zlobí se trenér Rudolf Věchet

Fotbalisté TJ Dubnice v dalším pokračování krajské I.B třídy prohráli ve Vratislavicích 3:2. Více než porážka nadzvedl trenéra poražených Rudolfa Věcheta výkon všech tří sudích.

„Tohle dělám nerad, ale musím. Za stavu 2:1 pro domácí byla v náš prospěch odpískaná penalta. Trvalo asi minutu, než jsme od domácího brankáře dostali míč. V té době utíkal domácí fanoušek za pomezním a hulákal, že to penalta nebyla. Tenhle pomezní po delší časové prodlevě mával na hlavního, aby penaltu odvolal,“ kroutil hlavou Věchet.

Zarazil ho hlavně věk všech tří sudích. Posuďte sami. Hlavní sudí Ježek (ročník 2002), asistenti Hruška (ročník 2004) a Cesar (ročník 2005). „Hlavní sudí sotva plnoletí, na lajnách doslova děti. Je nedůstojné, aby tak mladí rozhodčí ovlivňovali utkání dospělých. Je to ostuda fotbalu,“ zlobil.

Podle Věcheta není výmluvou, že je nedostatek rozhodčích. „To neberu, to není můj problém. Já taky nebrečím, že nemám dvacet hráčů. Nechápu, proč nebyl nasazen alespoň jeden zkušený rozhodčí. Volal jsem už na okresní svaz Řeháčkovi a zeptal, proč pošle ti rozhodčí pod dvacet let,“ zakroutil hlavou.

„Tímto směrem se náš amatérský fotbal řítí tam, kam nemá. Jsem totálně znechucen. Celý týden se těšíme na mistrák a po utkání musíme přijmout to, že děti nezvládají zápasy dospělých. Hlavně neznají pravidla. To se ukázalo v plné nahotě při autovém vhazování, kdy se měl aut opakovat na základě pravidel. To nám ale bylo odepřeno. Myslím si, že prostě není problém delegovat jednoho dospělého sudího a k němu děti. I když…,“ dodal zklamaný Rudolf Věchet.

I. B východ:

Mšeno/Jablonec – Smržovka 5:0; Albrechtice – Lučany 4:1; Jenišovice – Držkov 1:5; Harrachov -Bozkov 7:1; Přepeře – Plavy 3:1; Jablonec n.J.- Mírová p.K. 3:3; Branná – Studenec 2:3.

I. B západ:

Vesec – Žandov 7:1, Jablonné – Doksy 2:0, Stráž n. N. – Rapid Liberec 3:5, Vratislavice – Dubice 3:2, Hodkovice – Žibřidice 1:9, Rozstání – Kamenice 6:1, Hrádek B – Cvikov 3:3.