Domácí uklidnil první gól Radovana Kryštůfka už v 9. minutě. „To je pravda, ale od začátku jsme hráli relativně dobře. Soupeř ale bojoval, napadal, snažil se a zápas se zlomil až za stavu 3:0. Pak už se to jen dohrávalo. Možná jsme gólů mohli dát i více,“ uvedl hrádecký trenér.

Slovan teď čekají dva zápasy pravdy. V sobotu jede do Doks, pak ho čeká rezerva českolipského Arsenalu. „Teď nás překvapilo, že Doksy porazily Arsenal B. Nevím, v jaké sestavě českolipská juniorka dorazila, přesto je jasné, že nás čekají těžké zápasy a složité období,“ dodal Svoboda.

Žibřidice – Ruprechtice 4:4. Duel plný zvratů, remíza byla málo pro oba trenéry

Cvikov dorazil opět s jinou sestavou. A hlavně oslabenou. „Hrál ten kdo měl ruce a nohy. Ale pořád tam bylo jedenáct borců. Soupeř nás ale převyšoval od první minuty. Ve všech směrech. Kvalitou, rychlostí, držením míče. My jsme tam měli určitý úsek, kde se mohlo zdát, že vyrovnáme. Po druhé brance už ale bylo hotovo,“ přiznal Pavel Sehnal, kouč Cvikova.

Jeho tým držel bezbrankový stav do 9. minuty. „To samozřejmě hru hodně ovlivnilo. Domácí se dostali na koně, my jsme si vlastně po celý zápase nevytvořili kloudnou šanci. Navíc jsme to soupeři usnadnili, kdy jsme tam opět vyrobili hodně hloupých chyb. Hlavně ve středu pole. Po změně stran jsem musel střídat útočníka, tím jsme pak už ani neměli sílu směrem dopředu. Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě,“ dodal.