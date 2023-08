Již dlouhou dobu očekávaný souboj Spartak Chrastava – Slovan Hrádek nad Nisou musel přes stři stovky diváků v druhém podzimním kole krajského fotbalového přeboru bavit. Nabídl plno zvratů, emocí, šest branek, penaltu i červenou kartu za instinktivní ruku Antoma Tomova. A hlavně vítězství pro v deseti hrající hostující tým, 4:2.

Momentka je ze zápasu krajského fotbalového přeboru Velké Hamry B - Chrastava modří). | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Domácí slavili 100 let fotbalu v klubu a ještě před koncem poločasu, kdy otočili z 0:1 na 2:1, se zdálo, že mají režii klání pod kontrolou.

„Klíčové podle mě bylo, že jsme těsně před přestávkou vyrovnali a udrželi se ve hře. V minulé sezoně jsme s nimi prohráli v poháru, věděli jsme, že hrají tvrdě, že je jejich důraz na hranici pravidel, že to bude boj,“ uvedl předseda hrádeckého klubu Ondřej Holeček a vítězství označil za velmi cenné.

Podle něj totiž v Chrastavě moc celků vyhrávat nebude. „I my jsme si o poločase říkali, že v deseti budeme bránit, že i ten bod za remízu bude dobrý. Soupeř se však do extra šancí nedostával a my využili brejky.“

Hrádek se už chystá na třetí výzvu, na dalšího nováčka Rapid Liberec. Nikdo se sám neporazí, musíme být aktivní,“ dodal Holeček.