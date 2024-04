„Jaro jsme nezačali dobře, strat s Rapidem byl opravdu špatný, o to více jsem rád, že se nám to tentokrát povedlo a navázali jsme na podzimní jízdu,“ řekl spokojený šéf Slovanu Ondřej Holeček.

Podle jeho slov druhý celek tabulky na vlastním hřišti dominoval. „Třebaže jsme dali dva góly až na konec, v 89. a 90. minutě, tak těch branek mohlo být ještě více. Jsem rád, že se tým konečně dostal do pohody,“ dodal.

„Soupeř z Hrádku sice neměl poslední výsledky dobré, ale je to kvalitní mužstvo. Kolega, trenérský kamarád Jiřík, svůj tým na nás dobře připravil a my jsme odolávali do třicáté sedmé minuty. Hrádek nám nastavil zrcadlo, že nám ještě spousta chybí. Posledních deset minut už kluci tahali nohy a měli toho plné brýle. Výsledek je krutý. Myslím, že gól jsme si zasloužili, ale takhle to je realita,“ řekl trenér Železného Brodu Milan Mayer.

