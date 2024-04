Rychlonohý záložník s vytříbenou kopací technikou. Tak by se dal charakterizovat…

„Myslím si, že jsme tady neodehráli vůbec špatné utkání, směrem dozadu hrajeme na jaře velmi dobře. Bohužel nám chybí hráč do koncovky. Dostaneme se před vápno, finální fáze nám ale drhne,“ přiznal Zdeněk Baťka, trenér Skalice, která v prvním jarním kole uhrála ten samý výsledek doma proti Velkým Hamrům B.

Zdroj: Deník/Tomáš Honzejk

„Pro nás je to samozřejmě ztráta. Na druhou stranu proti nám stál velmi kvalitní soupeř. Bylo nečekaně teplo, to nenahrávalo aktivnímu fotbalu. Obrany dominovaly nad útokem. Oba celky hrozily hlavně po standardních situací. Ta remíza je asi zasloužená,“ uznal Ondřej Holeček, hrající předseda FK Hrádek nad Nisou.

Bitvy těchto dvou celků bývají často vyhrocené, tentokráte vše proběhlo v naprostém klidu. „Chtěl bych ocenit výkon všech rozhodčích, pískali opravdu dobře, přispěli tím ke kvalitě zápasu. Myslím si, že jsme Hrádek k ničemu nepustili. Za nás tam měl velkou šanci Vacek a Pečenka, pak nám gól málem daroval domácí brankář, který minul malou domů, míč ale skončil vedle branky. Možná jsme tady měli vyhrát,“ pokrčil Baťka rameny.

Frýdlant zklamal, podle kouče si nezasloužil ani bod. Jak hlídal Zahustela?

Oba týmy nezačaly jaro optimálně. Hrádek ze dvou zápasů sebral jeden bod a první Pěnčín mu utekl už na pět bodů. „Osobně si myslím, že je rozhodnuto o vítězi krajského přeboru. Nás to mrzí, chtěli jsme se s Pěnčínem poprat. Se Skalicí tu remízu neberu jako ztrátu, ale rozhodně nás více mrzí porážka proti Rapidu. Sice je to jenom pět bodů, ale Pěnčín si to už pohlídá,“ dodal Holeček.

Skalické cíle jsou jasné – zaútočit na medailové pozice. Na třetí místo ztrácí dva body, na druhé jedenáct. „To zůstává, máme velké ambice, já ani nechci týmu říkat nic jiného. Ztrácí Hrádek i Hamry, takže věřím, že můžeme klidně bojovat o druhé místo,“ uzavřel vše Baťka.