"Vše jde podle plánu. Občas registrujeme nějaká nachlazení nebo šrámy, ale to je asi podobné ve všech klubech a každou zimu," řekl předseda Slovanu Hrádek nad Nisou Ondřej Holeček.

Příprava začala 23. ledna. Slovan v úvodní prověrce na umělce v České Lípě porazil Vilémov 3:1, o víkendu přidal další výhru nad účastníkem středočeského přeboru Mnichovohradišťským SK 2:0.

"Hráli jsme na kvalitní a velké umělce v Turnově. Soupeř z Mnichova Hradiště pro nás byl po celý zápas vyrovnaným soupeřem, první poločas byl bez branek, pak jsme dvě dali. Náš trenér nebyl spokojen s řešením některých našich situací a pohybem hráčů, naopak ocenil výsledek, že jsme udrželi nulu a i přes ne úplně dobrý výkon jsme zápas dokázali dohrát do vítězného konce," uvedl Holeček, sám autor jedné z branek, druhou dal Filip Strya.

Další přátelský duel sehrají hrádečtí v sobotu. "Čeká nás liberecký ligový dorost, který má týden před startem jara generálku. Bude to dobrá, kvalitní prověrka, hrát se bude od 12 hodin v Doubí," nastínil nadcházející dění Holeček.

Až na nachlazení, chřipky a drobnosti se mužstvu vážné zdravotní indispozice zatím naštěstí vyhýbají. "Na jednom z tréninků se nám zranil František Kordík, problémy má ještě David Chmátal, jenž laboruje už delší dobu se stehenním svalem."

Příští týden se mužstvo částečně rozdělí, jedna část bude hrát v kombinované sestavě ve Frýdlantě proti Višnové, druhá se vydá na soustředění do Hrabětic. "Na chatě Ahoj budeme od čtvrtka do soboty a v tom dalším týdnu už by pro nás měl být generálkou zápas 2. kola Poháru LKFS s jedním z nalosovaných postupujících celků ze skupin," dodal Holeček.

Jarní část sezony zahájí Hrádek nad Nisou v sobotu 23. března na hřišti posledního libereckého Rapidu.