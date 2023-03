Navíc sobotní střetnutí čtvrtých Sedmihorek s pátou Lomnicí nad Popelkou bylo přeloženo až na středu 19. dubna s výkopem v 17.30.

Bojovné střetnutí nabídlo stovce diváků i nějaké příležitosti. "Stráž měla asi dvě gólovky, my více, ale ne takové tutové jako domácí. Na druhou stranu jsme soupeře v posledních deseti minutách přimáčkli, gól visel doslova na pověstném vlásku, ale bohužel jsme trefili pouze tyč, po které se podél lajny odrazil míč ven…"

FOTO, VIDEO: Liberecké fotbalistky smetly Plzeň. Naladily se na skupinu o titul

Holeček bere bezbrankový nerozhodný výsledek jako ztrátu. "Nedá se nic dělat, branku jsme nedali. Na druhou stranu je dobré, že jsme ani neinkasovali. Teď musíme zabrat v sobotu, kdy doma hostíme Skalici u České Lípy. Její šesté místo tabulky asi neodpovídá kvalitám a ani předsezonním ambicím. Počítám, že na jaře půjdou Skaličtí nahoru a že nás určitě nečeká jednoduchý zápas. Bude to důležité střetnutí," uvedl Holeček.

Jen pro připomenutí: Skalice v jarní premiéře v sobotu doma porazila předposlední Mimoň 7:1…

Další zápasy 17. kola:

Frýdlant - Studenec 3:2 (1:1)

Domácí potvrdili postavení ve středu tabulky, když porazili doma poslední celek tabulky. "Vůbec nejsme spokojení s výkonem. Studenec nám velmi dobrou fyzickou připraveností překvapil. Dostali se do vedení, měl dokonce solidní další šance, ale branku jsme naštěstí dali do přestávky my. Ve druhé půli jsme hráli svoji otočili na 3:1, ale když už se zdálo, že je hotovot, tak po individuální chybě hosté snížili a my se strachovali o výsledek až do konce," hodnotil zápas předseda frýdlantského klubu Martin Budzel.

FK Železný Brod - Višňová 4:0 (2:0)

Domácí rozhodli, v 63. minutě padla jejich poslední branka. "Povedlo se nám to. Hráli jsme na malé umělce, počasí nepřálo. Udělalo se všechno pro to, abychom hráli na trávě, od středy ale pršelo, tak to nebylo možné. Všechny hráče musím pochválit, odevzdali kvalitní, maximální, soustředěný výkon, pro nás trenéry příjemně překvapivý, protože výsledky v přípravných zápasech nebyly tak dobré, jak jsme si plánovali. Mančaft nastoupil nažhavený, chtěl vyhrát, bojoval jako lvi. Vyhráli jsme zaslouženě. Dnešní tři body před příštím zápasem v Mimoni jsou pro nás velmi důležité," řekl trenér vítězů Milan Mayer.