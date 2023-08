Jak jste spokojen s letní přípravou, na co jste se zaměřili a vyšlo vše podle plánu?

Dle výsledků bychom mohli říct, že jsme. Tři zápasy jsme vyhráli, generálka nedopadla dobře, ale o výsledcích to není.

Můžete se k utkáním vrátit?

Měli jsme přátelské utkání proti kvalitním týmům na naši úrovni. Mnichovo Hradiště, které hraje krajský přebor ve Středočeském kraji, jsme porazili 4:0, Polici nad Metují z královéhradeckého kraje 1:0, a Oderwitz z nižší německé soutěže 3:2.

A jak tedy vypadala generálka proti Vilémovu?

Tam jsme prohráli v kombinované sestavě a s dorostenci 1:5. Tenhle zápas nám výsledkově vůbec nevyšel, ale herně to do prostřídání nebylo špatné.

Takže, jaké je celkové hodnocení?

Hlavně jsme spokojeni s kvalitní konfrontací.

Na co jste se v létě vedle zápasů jako takových soustředili?Zaměřili jsme se na další začleňování našich odchovanců, kdy za nás v přípravě nastupovali i šestnáctiletí dorostenci.

Start přeboru se blíží…

Čeká nás již první domácí utkání proti Novému Boru a hned derby v Chrastavě, kde budou oslavy 100 let tamního fotbalu, takže by to mohl být hezký zápas s pěknou diváckou kulisou.

Došlo k nějakým změnám v kádr nebo realizačnímu týmu? jak jste s posílením spokojen?

Přišel k nám brankář Michal Svoboda z Nového Boru, Petr Soukeník z Rovenska a vrátil se nám Libor Uzel z Krásného Lesa, ale ten již chce více hrát v našem béčku.

S jakými ambicemi do nové sezony půjdete?

Určitě budeme chtít hrát znovu v první polovině tabulky i když vyrovnat loňskou sezónu bude nesmírně těžké.

Na co chcete nalákat fanoušky?

Diváky bychom chtěli přilákat na pěkný kombinační fotbal, tak jako se nám to dařilo v minulé sezóně.

Co očekáváte od konkurentů a vůbec celkové kvality soutěže v nadcházející sezoně?

Myslím, že favoritem soutěže bude znovu Pěnčín a Velké Hamry a o další místa se poperou Sedmihorky, Skalice, za nimi Chrastava s Frýdlantem a někde mezi nimi snad i my. Kvalita by měla jít nahoru příchodem Chrastavy, a co vím, tak týmy které jsem jmenoval posílily, takže soutěž by měla být kvalitnější.