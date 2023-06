FK Slovan Hrádek nad Nisou, který skončil v krajském fotbalovém přeboru po výhře 4:2 nad Novým Borem druhý za Pěnčínem, práva možnosti hrát divizi nevyužije.

Chrastava (modrá) v souboji lídrů porazila Hrádek nad Nisou 3:1. Ten zvažoval postup do divize, ale nakonec zůstane v krajském přeboru. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

„Po podzimu jsme říkali, že pokud bychom krajský přebor nakonec vyhráli, tak do divize půjdeme. Situace se ale začala měnit už od zimní přípravy, kdy jsme měli zraněné a dávali to na jaro těžko dohromady,“ řekl k situaci předseda Slovanu Hrádek, která měl stejně jako lídr soutěže nejlepší defenzivu a inkasoval v celém ročníku jen 25 ranek, Ondřej Holeček.

„Pokud bychom skončili první, tak bychom to zkusili, ale protože se tak nestalo, tak na divizi nemáme sportovně, a bohužel ani ekonomicky. Rozhodli jsme se pragmaticky, že ji nevezmeme. Pro klub by to byla obrovská finanční zátěž, ten rozpočet je tam jinde a navíc bychom museli posílit, což by taky nebylo vůbec jednoduché,“ dodal.

