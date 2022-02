Jaký je scénář přípravných zápasů?

Bude tam snad víc zápasů krajského poháru, další přáteláky si doladíme až podle toho.

Z patnácti zápasů jste jich devět vyhráli, jen dvakrát prohráli, jste tedy spokojeni?

Mohlo to být i lepší, ale spokojení jsme. Vzhledem k podmínkám a možnostem jsme celkem dosáhli na úspěch.

Senzační je obrana a jen 13 inkasovaných branek…

Trenér je bývalý obránce, lpí na defenzívě, ale je to týmová záležitost. Zaměřujeme se na to, aby se hráči dobře posouvali, vyplňovali prostory.

Co vás naopak trápí?

V některých zápasech se na góly moc nadřeme, nedáváme šance.

Jak je na tom tým zdravotně, řešíte covidové problémy?

V tomto ohledu nám přípravu nic nenarušuje, covid je nepříjemný, nejvíc u mladých hráčů, kterým zápasy chybějí, ale nějak jsme si s tím poradili a naučili jsme se s ním žít. Po loňské sezoně, kdy se nedohrálo, tak jsme nyní třetí, což je dobré.

Jaké máte ambice pro jarní část?

Určitě chceme udržet to třetí místo. Že bysme prahli po postupu a nějak to šponovali, to ne. Kdo by nebyl rád první, ale divize nepřipadá v úvahu, je to i jiných financích.

Jaká je úroveň krajského přeboru?

Odstoupily Doksy a Mšeno, tak ta dvě kvalitní mužstva chyběla, soutěž to oslabilo, je trošku horší, ale zase tam máme Velké Hamry B, mají kluky třeba z divize, trénují společně s jejich áčkem, takže v podstatě ubylo jedno kvalitní mužstvo.

Budete shánět posily?

Ne, kádr chceme nechat hlavně pohromadě a uvidíme, na co to bude na jaře stačit.