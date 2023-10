Vacka arbitr Matěj Daniel vykázal v 70. minutě za šlápnutí na ležícího soupeře do oblasti břicha v přerušené hře. Tak to uvedl v zápise.

„Rozhodčí to viděl jako úmysl. Ke kontaktu došlo po souboji o míč, Jarda Vacek mi říkal, že nohu dát jinam nemohl a že to schválně neudělal. Zatím není video, podíváme se na to,“ uvedl předseda domácího celku Ondřej Holeček.

Inkriminovaný okamžik ale na výsledek nakonec vliv neměl. Jediná branka v zápase padla těsně před přestávkou. „Čekali jsme velice těžké utkání proti špičkovému soupeři, který má kvalitu, tvrdé a vysoké hráče. V první půli nás hosté dobře napadali, byli výborně takticky připraveni a my jsme si těžko dávali více přihrávek po sobě. Na každé straně byla do přestávky jedna šance, nás pak zachránil průnik Davida Chmátala, jenž přešel přes dva hráče a byla na něj penalta, ze které jsme skórovali,“ popsal šéf Hrádku.

A jak viděl druhou půli? „Druhý poločas byl z naší strany lepší, měli jsme více šancí, ale gól jsme nepřidali. V oslabení jsme ten závěr uhráli. Neřekl bych úplně v poklidu, ale do velké příležitosti jsme Frýdlant nepostili dodal Holeček, jehož tým už vyhlíží sobotní šlágr v Pěnčíně: „Bude to zápas podzimu. Chceme pro fanoušky vypravit i autobus.“

Hosté odjížděli zklamaní. „Na výborně připraveném trávníku se hrál vyrovnaný fotbal s minimem šancí na obou stranách. Klíčový okamžik přišel v posledních vteřinách prvního poločasu, když jsme si nepohlídali standardní situaci z níž posléze přišel pokutový kop. Škoda, z mého pohledu zbytečná branka, které šlo určitě předejít,“ řekl hostující trenér Milan Bláha.

Frýdlant ale nesložil zbraně. „Ve druhém poločasu jsme si vytvořili jednu stoprocentní brankovou příležitost, kterou však Mazánek poslal hlavou vedle. Klukům nemám co vytknout, snad jen po vyloučení domácího hráče nám chyběl větší klid na balónu a v poslední třetině hřiště potřebná kvalita. Domácím gratuluji, ale my se rozhodně nemáme za co stydět. V posledním podzimním zápase hostíme doma Stráž pod Ralskem. Pokud se nám ho podaří vyhrát, budeme moct podzimní část hodnotit jako úspěšnou," řekl kouč Frýdlantu.