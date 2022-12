„Jako vidím, že kluci nejsou hotový tým, tak vidím i že já nejsem hotový trenér. Rosteme společně. Oni mi veškerou investovanou energii vrací. Ale kdybych neviděl tu jejich chuť se zlepšovat, tak bych to dělat nemohl,“ konstatuje Jakubec, který v týmu před sezónou viděl potenciál, ale o takovém růstu výkonnosti neuvažoval. „Od majitele klubu Pavla Škody dokonce při rozlučce zaznělo, že se na jaře budeme rvát o postup. Teď už nemá smysl alibisticky říkat, že chceme skončit do pátého místa, když jsme čtvrtí,“ dodává s úsměvem trenér.

Mladé pušky SK VTJ Rapid Liberec.Zdroj: Archiv oddílu

Výsledky v podzimní části ukazují na vzestupnou kvalitu. Klub obhájil ze čtrnácti zápasů devět vítězství, proti tomu utržil jen tři prohry. „Každý z těch týmů v první pětce prohrál minimálně třikrát. Nám se doopravdy nepovedlo jen jedno utkání s Kamenicí (V devátém kole Kamenice na domácí půdě zvítězila 7:0. - pozn.). Ostatní zaváhání přisuzuji spíš počáteční nesehranosti. naopak jsme dokázali porazit i týmy, které jsou v tabulce nad námi, druhé Jestřebí (8:1) a první Ruprechtice (2:1).

Za další úspěch považuje trenér fakt, že se během sezóny nikdo nezranil a všechny posty má obsazené tak, že vůbec nemusí uvažovat o posílení týmu. „Není to potřeba. Naopak si myslím, že kdyby přišel do týmu nový element, mohlo by to náladu narušit,“ pochvaluje si personální situaci Jakubec. „Mám spíš opačný problém než většina týmů kolem nás a to zajistit všem herní vytížení. Na každý zápas mám k dispozici kolem osmnácti hráčů. Někdy se ani nevejdou na lavičku,“ popisuje trenér. Oceňuje, že se tak v týmu vytváří zdravá konkurence a on má možnost reagovat na aktuální dění, protože nikdo nevydrží mít top formu po celou sezónu.

Bude mít Rapid Liberec své rowdies?

Jakubec se netají tím, že o jejich hráče je v jiných klubech docela velký zájem. „Ale oni teď odcházet nechtějí. A dokonce pár bývalých rapiďáků, kteří odešli v době, kdy se moc nedařilo, tak se nám ozývá, jestli by aspoň na tréninky nemohli chodit k nám,“ říká Jakubec. Největší komplikací je pro tým herní plocha. „Z areálu v Pavlovicích jsme museli odejít. Hřiště ve Svojsíkově je malé a vyhovuje spíš práci s mládeží,“ vysvětluje Jakubec. Kategorie mužů a dorostu tak využívá pronájem hřiště v Harcově. „Pořádné zázemí nám chybí. O to víc musíme držet pospolu lidsky,“ říká s úsměvem Pavel Jakubec.