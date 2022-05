Béčko Velkých Hamrů tentokrát odešlo z duelu bez bodů. Trenér domácích Zdeněk Bryscejn řekl: „Náš tým dobře začal, třicet minut jsme byli lepší. Rozhodlo posledních patnáct minut druhého poločasu, kdy jsme dostali gól ze standardky. Nedodrželi jsme to, co jsme si před zápasem řekli, kluci nehráli tak, jak to mělo být. O poločase jsme udělali tři změny, ale ani jedna nám nepomohla. Turnov si průběh a výsledek už pohlídal. A vyhrál zaslouženě. Gratulujeme mu k postupu.“

Trenér Turnova Tomáš Nosek podotkl: „Po tomto zápase se už všechno vyjasnilo. Utkání se hrálo od začátku s velkým nasazením z obou stran, trochu i nervózní. My jsme dostali jednu červenou kartu. Vadilo mi, že se nervozita domácích přenesla i na moje hráče a nedokázali hrát v klidu. Už v minulém, ale pohárovém zápase jsme tam dostali červenou. Teď zase, to jsem byl o poločase trochu rozezlený. Domácí šli do vedení z penalty, i na to jsem naše hráče upozorňoval. Inkasovali jsme, ale za krátkou dobu se nám podařilo vyrovnat. Před celým týmem smekám klobouček, zvládli to v deseti a domácí nepustili do žádné šance.“

Na druhé Velké Hamry B se mohla bodově dotáhnout třetí Skalice u České Lípy, ale proti Sedmihorkám uhrála jen bezbrankovou remízu. „Škoda, že se nám nepodařilo využít nějaké šance. Herně povedený první poločas, ale soupeř jen bránil a my jsme se nedokázali prosadit. Ve druhé půli se ještě víc zatáhli, ale my gól jsme nedali ani z penalty. Byl to ten zápas, že nedáte branku, ani kdyby se hrálo dva dny,“ litoval skalický trenér Zdeněk Baťka.

Vedoucí týmu Sedmihorek Miroslav Kobrle: „Za bod ze Skalice jsme rádi. Skalice byla favoritem utkání.My jsme hráli v hodně oslabeném kádru bez pěti hráčů základní sestavy. Mužstvo hrálo zodpovědně. Domácí měli víc ze hry, byli častěji na míči. V 86. šel Macháček sám na bránu, mohl dát za nás ještě další gól, ale nepovedlo se mu to.“

Čtvrtá Višňová potvrdila roli favorita a doma porazila Železný Brod 4:0. Domácí rozhodli už v prvním poločase, kdy si vypracovali pohodlný tříbrankový náskok. Dva góly dali hned v úvodu, kdy se trefili ve 3. minutě Marcel Pikous Marcel a ve 12. Ondřej Michálek. „Stejně jako s Hrádkem nad Nisou jsme dali rychlé góly, uklidnili jsme se, ale zase tak jednoduchý zápas to nebyl. Soupeř měl také šance, ale nás podržel brankář Libor Linke. Kladně hodnotím, že jsme vyhráli jednoznačně, navíc s pěti dorostenci v sestavě, kteří už tyto zápasy zvládají,“ konstatoval kouč vítězů Milan Melka.

Železnobrodský trenér Milan Mayer: „Utekl nám začátek. Plány jsme měli, ale dostali jsme gól už ve druhé a dvanácté minutě po našich hrubých chybách. Soupeř hrál dozadu, několik šancí jsme ještě měli. Mohli jsme zápas i zdramatizovat.Třetí gól na tři nula rozhodl. Neříkám, že jsme úplně složili zbraně, ale bylo cítit, že mužstvo nemá tentokrát sílu s tím něco udělat. Ale nezvrtlo se to v žádný debakl, to je dobře,“ oddychl si.

„Musím pochválit našeho brankáře, který ještě několik šancí hostů vychytal. Kluci z toho byli smutní, ale tragedii z toho neděláme, trénovat budeme v úterý, pátek a sobotu. V sobotu ve 14 hodin hrajeme doma se Stráží pod Ralskem,“ dodal Mayer.

Trenér Jan Broschinský neví, co dál. Ve středu přitom na jeho tým čeká domácí finále krajského poháru. Bor od 17 hodin vyzve Velké Hamry B. „Víme, že soupeř je hodně kvalitní. Něco mi ale říká, že bychom to finále mohli zvládnout. Byla by to pro nás velká vzpruha,“ myslí si Jan Broschinský starší.

Poslední výsledky jeho svěřenců mu ale jistě přidělaly vrásky na čele. „V Hejnicích jsme dostali po chybě hned na začátku branku. Pak přišlo to, co nás zdobí při venkovních zápasech. Nejsme schopni dát branku. Šance byly, ale v koncovce jsme jaloví. Utkání venku jsou pro nás katastrofální,“ zakroutil hlavou.

Bor z posledních čtyř zápasů vyválčil jediný bod v derby proti Skalici. Jinak tři zápas ztratil. „Základní jedenáctka je teď prakticky stejná, přesto to vypadá hrozně. Nevím, co dál. Asi budu muset jít z kůži na trh já. Uvidíme,“ dodal.

Krušnou druhou polovinu sezony zažívá také Stráž pod Ralskem. Ta na jaře vyhrála pouze jednou, naposledy doma dostala od Frýdlantu debakl 1:6, v tabulce zůstává dvanáctá.

„Od Frýdlantu jsme dostali další fotbalové školení. Po naivních chybách a bezkrevném výkonu nám hosté uštědřili debakl 1:6. Naše čekání na výhru se tak protáhlo už na sedm týdnů! Začátek jsme zapsali, druhý poločas byl vyrovnanější. Nelze nám upřít snahu, ale naše akce prostě něco postrádaly," kroutil hlavou Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.