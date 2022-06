V další vlně Desná směřuje z krajského přeboru až do I. B třídy.

Krajský přebor vyhrál Turnov, který tak konečně má divizi. Sestupující Hejnice jdou do I. A třídy a Desná dokonce až do I. B třídy. „Chtěli jsme doplnit soutěž o další dvě družstva, ale nakonec si to Semily rozmyslely a Mimoň by byla třináctá do počtu. Lichý počet jsme nechtěli, proto od nové sezony bude přebor jen ve dvanácti,“ potvrdil velkou novinku Zbyněk Poppr, sekretář LKFS.

Přebor tak doplní jen postupující z I. A třídy Pěnčín u Jablonce. „Na jaře se bude ještě hrát nadstavba o postup a sestup,“ dodal k modelu sekretář.

Krajská I. A třída bude mít oproti právě uplynulé sezoně změn hned šest! Do přeboru tedy Pěnčín, pryč dobrovolně Rynoltice do okresu a sestupující do I. B třídy Ruprechtice. Místa po nich doplní padající Hejnice z přeboru a z I. B třídy Rozstání a Žibřidice. „Zájemců o I. A třídu bylo šestnáct,“ přiznal Poppr.

I. B třída Západ má změn minimálně šest. Nahoru jdou Rozstání a Žibřidice, do okresu sestupují Stráž n. N. a Žandov. „Soutěž doplní sestupující Ruprechtice a dále vítěz z Českolipska Jestřebí-Provodín. Z Liberecka se nikdo neozval, proto bude se složením obou tříd ještě kolotoč výměn,“ podotkl Poppr. „Na východ se totiž hlásilo 18 mužstev a na západ jen 13,“ vysvětlil.

Krajská I. B třída Východ bude bez Horní Branné (sestup do okresu Semily), z přeboru přibude Desná. Zde se doplní soutěž o Pěnčín B (vítěz Jablonecka) a Roztoky (vítěz Semilska).

Situace se ještě může během několik dní ještě změnit. „Vše bude jasné až na losovacím aktivu, který bude 29. června od 17 hodin v libereckém hotelu Liberec. Tak tam snad bude definitiva o složení soutěží dospělých,“ uzavřel Zbyněk Poppr.