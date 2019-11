Duel mezi Novou Vsí a Spartakem Žandov se v rukavičkách rozhodně nehrál. Dohromady udělil hlavní rozhodčí Tomáš Honzejk deset žlutých karet a jednu červenou. O deseti dohrávali hosté po vyloučení Tomáše Vaníčka v první minutě nastavení druhého poločasu. Za jeho faul byl nařízen pokutový kop, který ale domácí neproměnili. I tak Nová Ves porazila Žandov 4:1.

PĚT BRANEK VE SPLAVECH

Vyrovnaný zápas byl k vidění ve Starých Splavech, kde béčko Doks hostilo Žibřidice. Žibřidice se dostaly díky brankám Jana Dancziho a Tomáše Částky do vedení 2:0, ale Jiří Vítek se postaral o to, že se o body bojovalo až do konce. Definitivní klid dal svému týmu druhou trefou Tomáš Částek, Jiří Vítek pak jen kosmeticky upravil skóre na 3:2 pro Žibřidice.

LIBERECKÉ DERBY

V Pavlovicích se proti sobě v rámci libereckého derby postavily RAPID Liberec a Slovan Vesec. Dvougólového vedení se v první půli ujala Vesec zásluhou Tomáše Macháčka a Matěje Juráka. Za domácí pouze snížil na konečných 1:2 Jan Železný.

Jednoznačný průběh, co se výsledku týče, měla konfrontace mezi Kamenicí a Jablonném v Podještědí. Po dvou trefách Milana Mikloviče a brankách Jaroslava Štummera a Tomáše Stummera zvítězila Kamenice jasně 4:0.

Cvikov trochu překvapivě padl na vlastním hřišti s Rozstáním 0:2. Domácí navíc od 66. minuty dohrávali v deseti a v úplném závěru utkání využil přesilovou hru Petar Grujoski.

HATTRICK HORÁČKA

Do čela tabulky povyskočila českolipská Lokomotiva po výhře 5:1 nad Stráží. Hattrickem se pod tři body podepsal kanonýr Miroslav Horáček.

Vratislavice si pro tři body dojely do Dubé, kde po gólu Tomáše Marxe vyhrály 1:0.