Zvláštností je fakt, že čtvrtý na podzim nejofenzivnější tým soutěže, sehraje pouze jediný přípravný zápas. "Chtěli jsme jeden až dva, domluveni jsme s turnovským Pěnčínem, hrát se bude u něj na trávě, 16. března, týden před zahájením mistráků," uvedl kouč, jehož celek vstoupí do druhé poloviny sezony na hřišti Doks.

Nyní probíhá příprava v hale, zanedlouho se mohelnická parta přesune na umělku do Českého Dubu. Oproti většině klubů z regionu se nezúčastnila Poháru LKFS. "To je zase o tom, že je nás málo, dvakrát jsme se ani nesešli a těžko bychom dávali tým dohromady. Nevím co se děje, kluci mají jiné zájmy…"

Novotný je rád, že má mužstvo po podzimu díky zisku devatenácti bodů "relativně" nahráno.

"No sám jsme zvědavý jak to bude vypadat. Snad nebudeme mít starosti. Jisté je, že i do odvet půjdeme se stejným kádrem. Nikoho nového tak nemáme a vlastně jsme ani nikoho nesháněli," konstatoval hodkovický trenér.

Dobrou zprávou je, že je lepší situace na postu brankáře. Díky uzdravení Ladislava Michalce, jenž laboroval s meniskem půl roku.