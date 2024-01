Přes vánoční svátky jste si tedy seznam posil nesepsal?

Ne, ne. Kádr zůstane v podstatě stejný, pohromadě. Pokud se něco stane, tak maximálně v realizačním týmu.

Na podzim jste řešil problémy s brankáři, kteří vám kvůli zranění chyběli a hovořil jste o tom, že snad půjdete shánět gólmana po Hodkovicích. Jaká je tedy situace o dva měsíce později?

Díky uzdravení Ladislava Michalce, jenž laboroval s meniskem půl roku, se situace stabilizovala a pro jarní část budeme mít pro potřeby A i B mužstva tři gólmany. Budou se různě točit, i podle pracovním povinnostem a podobně. Ale měli bychom to zvládnout.

Jak vlastně osmé místo po podzimu hodnotíte?Naštěstí jsme si v úvodu podzimu vytvořili bodový polštář, ta první polovina nám vyšla lépe. Pak se na nás projevila různá zranění, absence, tréninková nedocházka… Máme starší tým, trénovat musíme. Snad to v tomto ohledu bude na jaře lepší.

Zmínil jste, že přípravu v podstatě zahájíte už dnes…

Máme to nachystané standardně. Začneme v hale, zaměříme se na silové věci, nějaké fyzio. Postupně přibydou sobotní dopoledne, vyrazíme i na umělku do Českého Dubu.

A přípravné zápasy?

Chceme jeden až dva. Už jsme domluveni s turnovským Pěnčínem, dál uvidíme…

V regionu je populární zimní turnaj Pohár LKFS, který od začátku února hrává většina krajských klubů. Hodkovice se nezúčastní?

My ne, protože hrozí, že bychom se těžko dávali dohromady. Raději si dáme jeden dva přátelíáky, to podle mě stačí.

S jakými ambicemi půjdete do jarní části?

Budeme se chtít udržet v klidném středu, nehodláme se motat kolem desátého dvanáctého místa, nechceme mít starosti se záchranou. Ideální by bylo od začátku sbírat body, aby byl konec sezony už v pohodě. Od druhé juniorky Hrádku nad Nisou do desátého místa Doks je to hodně vyrovnané, rozdíl je pouze pět bodů.

Na čele je s devítibodovým náskokem a ještě se zápasem k dobru rezerva českolipského Arsenalu, jasný favorit, že?

Určitě. Byl to tým, který nás asi nejvíce přehrál a kvalitní výkony předváděl i v dalších zápasech, které jsem viděl. Logicky jdou za postupem, je vidět, že si dokáží pomoci i z třetiligového A mužstva. Na podzim byli nejlepší a je jasné, že to mají dobře rozehrané.