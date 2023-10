Je jí zmiňovaná červená karta pro jejich gólmana Martina, jehož poslal hlavní rozhodčí Matěj Daniel v 79. minutě předčasně do šaten za hrubé nesportovní chování. Do zápisu o utkání napsal, že se jednalo o prudké strčení nepřiměřenou silou oběma rukama do oblasti hrudníku v přerušené hře.

"Závěr zápasu už byl nervózní, domácí drželi hubený náskok, zdržovali, proto k tomu zákroku došlo," objasnil svůj pohled na věc hostující trenér David Novotný. Hlavní arbitr v utkání mimo červeného karty ukázal i osm žlutých.

Do branky v Rovensku se tak musel provizorně postavit do druhé půle střídající Roman Peterka, jenž v závěru, který byl navíc ještě nastaven o čtyři minuty, už neinkasoval. "Jednu šanci tam chytil, nám se bohužel už závěrečnou snahu ve vyrovnání přetavit nepodařilo," uvedl hostující kouč.

Ten má nyní starostí nad hlavu. Je více než pravděpodobné, že vyloučený Pavel Martin dostane na čtvrtečním zasedání disciplinární komise další stopku. "Ano, počítáme, že může mít zákaz třeba na dva tři zápasy, což je pro nás potíž, neboť druhý brankář Matěj Tvrdý marodí se zády. Jak budeme situaci řešit? Asi půjdu po Hodkovicích shánět gólmana…"

Případného "brigádníka" nečeká lehký úkol, neboť hodkovická parta přivítá v sobotním domácím utkání Kamenici. Tedy tým, který naposledy deklasoval 8:0 Novou Ves a v západní skupině disponují po vedoucí rezervě českolipského Arsenalu druhou nejlepší ofenzivou. V deseti zápasech nasázeli Kameničtí 29 branek, tedy téměř tři na zápas, v kádru mají hned tři šestigólové střelce.

Po duelu s Kamenicí čekají Hodkovice do zimní pauzy ještě Nová Ves a vedoucí Česká Lípa B. O to víc ztráta z Rovenska mrzí. "Začali jsme dobře, byli více na balonu a po čtvrt hodině nás David Neumann dostal dokonce do vedení. Domácí pak po jednom ze dvou rohů vyrovnali, a tak poločas skončil 1:1. Ve druhé půli jsme se snažili být aktivní, ale po přímím kopu a dvou odrazech míče jsme inkasovali v 64. minutě druhý gól a o závěru zápasu už byla řeč. Rovenští nám brnkali na nervy a náskok si pohlídali," konstatoval Novotný.

Tabulka západní skupiny I. B třídy je až na českolipského lídra velmi vyrovnaná. Druhé Jablonné v Podještědí a desátou Lindavu dělí pouhých šest bodů. "Je to tak, hodně záleží na tom, v jakém složení se na daný zápas jednotlivá mužstva zrovna sejdou. Nás s Kamenicí čeká těžké utkání. Je to zkušený tým, má ve svém středu nebezpečné, vysoké hráče," dodal Novotný. To v kombinaci s už zmiňovanými hodkovickými problémy na brankářském postu může být problém…