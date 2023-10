Jeho týmu nevyšel už začátek. "Domácí chtěli vyhrát víc, my jsme byli trochu laxní, je to pořád dokola," litoval kouč, jehož tým čeká v nadcházejícím sobotním 10. kole od 13.00 tabulkový soused, třetí TJ Tatran Jablonné v Podještědí.

Druhou porážku mohla přes dvě inkasované branky do 20. minuty hodkovická parta odvrátit. "Staré Splavy začaly dobře, my jsme za stavu 0:2 změnily rozestavení, o poločasu jsme dvakrát vystřídali, dali dva kontaktní góly na 1:2 a 2:3, ale stejně to nestačilo. Soupeři jsme pomohli dvěma vlastními góly."

Hosté navíc dohrávali jen v deseti. Rozhodčí zápasu David Petráš v poslední minutě vyloučil hostujícího Jakuba Bílka, neboť dle zápisu zmařil zjevnou brankovou možnost soupeřova družstva, nedbalým podražením soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře.

"No za mě to bylo spíše na žlutou, protože náš hráč stál a soupeř si do něj naběhl. Ale to už bylo na konci. Musíme se soustředit na zbývající zápasy, uhrát body a udržet pozice v popředí tabulky," dodal Novotný.

Domácí byli spokojení. "Byl to vyrovnaný zápas, hrálo se od brány k bráně. Měli jsme štěstí, že jsme jako první dali dvě branky. Hosté pak do poločasu snížili. Hra se hodně přelévala, deset minut nás třeba soupeř mačkal,“ uvedl Oldřich Beránek, vedoucí TJ Staré Splavy.

"Hodkovice pak opět snížily, pro nás bylo vysvobozením, když jsme dali na 4:2. Pro nás jsou to velmi dobré body, kluci to po debaklu od béčka Arsenalu vzali vážně a sehráli dobrý zápas," uzavřel Beránek.