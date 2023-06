Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

Jakmile jste si zajistili druhé postupové místo, tak jste říkal, že hlavní slovo budou mít v otázce postupu hráči. A tak se také stalo?

Dohodli se hráči i vedení klubu.

Bylo hlasování jednoznačné?

No jednoznačné, to nevím, ale spíše asi ano. Někteří kluci budou končit, takže se hlasování nakonec účastnilo jen třináct hráčů a dopadlo to 11:2. Ti mladší zájem jednoznačně měli. Tušili jsme, že většina bude hlasovat pro krajský přebor.

Pakliže někteří starší hráči končí, budete tedy muset kádr během nadcházející letní přestávky doplnit?Budeme se o to snažit, ale není to jednoduché. Konkurence si svoje hráče hlídá, těm klukům se navíc ze svých stávajících klubů většinou nechce, a je nás tady doslova na pětníku strašně moc, co hrajeme krajské soutěže. Fotbalistů je prostě málo a my to tady máme nastavené vlastně na místních hráčích, nebo hráčích z okolí. Je pravda, že je tady třeba někdo ze Semil, ale ti kluci tady hrají dlouho a bereme je prakticky za kmenové.

Těšíte se na krajský přebor?

Zkusíme to a uvidíme. Jdeme do toho asi po šesti letech. Nechceme tam být jen do počtu. S některými mančafty jsme hráli v poháru, s jinými v přípravách a leckdy byli i lepší. Na druhou stranu je jasné, že příprava a mistrák je něco jiného. Strach z toho ale nemáme, protože je v kádru dost zkušených hráčů. Tady jde ale také o jejich počet. Pokud někdo z opor vypadne kvůli zranění nebo pracovním povinnostem, tak třeba bude muset nastoupit někdo jiný, který na to tolik výkonnost nemá. S tímhle se ale nyní potýká hodně týmů.