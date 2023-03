"Rozpadla se nám hráčská základna. Ti s kterými jme počítali, za nás hrát nebudou. Hrají zadarmo, nikoho nemůžete nutit. Odstoupení z I. A třídy jsme řešili asi měsíc, ale teď už je to definitivní a informovali jsme už také svaz. Zatímco na prvním tréninku měl trenér asi 23 hráčů, v posledních dnech nás trénovalo čtyři pět… Nechtěli jsme jít do jara s tím, že čtyři pět zápasů vůbec neodehrajeme. Variantou nebylo oni béčko, které působí v nejnižší soutěži, protože ti kluci by na to neměli," uvedl Malinský.

Liberec není extra soupeř. Koukám na sebe a na Hradec, říká Rosandič po trejdu

Aktuálně počítá s pokutou 40 000 Kč. Co bude s fotbalem v Hejnicích dál? "Na jaře bude hrát jen béčko, které se v létě promění v A mužstvo a pokusíme se s ním postoupit. Jestli to bude do okresu nebo až do I. B třídy, to se teprve uvidí," nastínil středně blízkou budoucnost sekretář FK Hejnice.

Nejen v klubu, ale i na svazu hledali do poslední chvíli řešení. "Hejnice jsou tradiční klub, snažili jsme se vymyslet nějaký záchranářský scénář, způsob, jak by se dala situace zvládnout, protože je velká škoda, že takhle končí. Nechtěli jsme necelý týden před začátkem jara přijít o jedno mužstvo, nebylo nám to lhostejné, ale řešení jsme nenašli. Předseda hejnického klubu mi říkal, že poslední kapkou bylo, když jim odešli čtyři hráči, pak už mužstvo nedokázali dát dohromady a nechtěli hrát ani s béčkem, které by si jezdilo po příděly třeba 10:0," uvedl z krajského fotbalového svazu sekretář Poppr.

Případ Hejnice nyní předá disciplinární komisi LKFS, která rozhodne o dalším postupu. "Mimo jiné bude rozhodnuto o kontumaci všech zápasů FK Hejnice, bude se hrát bez nich a budou ustanovení jako první sestuující z I. A třídy," dodal zkušený sekretář.