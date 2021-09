Nejvyšší krajské soutěži dál kraluje FK Turnov, třebaže v sobotním 9. kole poznal v Novém Boru prvně hořkost porážky.

TJ DESNÁ – LOMNICE NAD POPELKOU 3:3 (0:2)

V prvním poločase dalšího kola krajského přeboru podali domácí zakřiknutý výkon s přílišným respektem k soupeři. A ten toho využil a dostal se do dvoubrankového vedení. Druhou půli zhodnotil vedoucí Desné Petr Kopal: „Do druhé půle jsme nastoupili s výkonem diametrálně odlišným. Kluci předvedli bojovnost a zatlačili soupeře na jeho polovinu, snížili jsme po dvaceti minutách hry. I přes naši převahu ale Lomnice ještě zvýšila na dvoubrankové vedení deset minut před koncem. Ani tento gól nás nesrazil do kolen, brzy jsme snížili a v nastavení dokonce vyrovnali.“

JISKRA VIŠNOVÁ – TJ VELKÉ HAMRY B 1:3 (0:3)

Za hosty asistent trenéra Petr Javůrek: „Sestavu jsme měli dobrou. Čekali jsme, že to nebude jednoduchý zápas a všechny souboje budou těžké. Náš vstup do zápasu byl hodně dobrý. Obrana fungovala, záložníci si chodili pro balóny, Šťovíčkovi se podařilo dvakrát překvapit gólmana z pětadvaceti metrů. A vedli jsme 2:0. Poločas končil gólem Syrovátka na 3:0. Další už se nám ale nepovedl. Naopak domácí na začátku druhého poločasu dali gól na 3:1. Domácí nakopávali balóny, byli zákeřní a ani rozhodčí na to nepřihlíželi. Pak náš Džmura dostal červenou údajně za zákeřný faul. Domácí byli po celé utkání nevyzpytatelní a nepříjemní. Naše kluky tentokrát ten zápas doslova bolel. Nás hodně podržel gólman Kobachidze a to taky kluky nakoplo. Byl jedním z top hráčů, kteří pomohli k vítězství. Rozhodčí neviděl spoustu vyhrocených zákroků ze strany domácích. A já jsem měl co dělat, abych se udržel a nevyhodili mne. Ale dokázali jsme zápas ukončírovat k vítězství. Byl to ale zatím nejhorší soupeř, se kterým jsme kdy hráli. Jejich fotbal je na hranici regulérnosti. Až jsem měl o naše hráče strach.“

NOVÝ BOR – FK TURNOV 2:0 (1:0)

V novoborském celku dochází ke generační přeměně a k tomu ještě museli před těžkým zápasem řešit problémy se zraněními několika hráčů. K víkendovému zápasu proto povolal trenér rovněž dva dorostence – Kalendu a Krále.„Soutěž bude ještě dlouhá, je jasné, že nás další kvalitní soupeři ještě čekají na prověří,“ uvedl manažer turnovského klubu Petr Koubus, jehož tým ztratil první body po sedmi výhrách v řadě.