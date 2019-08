V neděli 11. srpna slaví své kulaté 70. narozeniny dlouholetý člen, hráč, funkcionář, rozhodčí, kamarád, ale hlavně srdcař višňovského fotbalu Jaroslav Soukup, zvaný Klička.

Jaroslav Soukup | Foto: Archiv

Jardovi 45 let bije srdce pro višňovský fotbal, kdy klubu věnuje spoustu volného času. Ve Višňové hrál, střílel góly (většinou hlavou nebo z penalty) a v současné době působí jako bafuňář a vedoucí A mužstva. Višňovskému klubu „svěřil“ své dva syny Petra a Jaroslava a lásku k višňovskému fotbalu přenesl i do rodinného kruhu, a to především na svoji ženu Danu.