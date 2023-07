Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

„Ne vše bylo dokonalé a vždy to může být lepší. V nadcházejícím ročníku se výkonnost pokusíme posunout a postavení vylepšit,“ slíbil kouč.

Budete muset nahradit z minulé sezony klíčové hráče. Druhý nejlepší střelec, osmigólový Tomáš Mazánek jenž se zranil v zápase se Skalicí u České Lípy, je dokonce už po operaci. Je to tak?

V předposledním zápase ve Skalici jsme o Tomáše, který si dost smolně v 90. minutě přetrhal všechny vazy v rameni, přišli. Je po operaci, ale v podzimní části pravděpodobně bude mimo hru.

Bohužel, nebyl jediný…

Jan Kesner se bude muset podrobit operaci křížového vazu. To samé bude čekat i Denise Kašíka, který jaro rozjel ve velkém stylu, bohužel si zranění přivodil už v Lomnici. Oba na termíny zákroku čekají, takže ani jich se podzim netýká. Je to škoda, protože jinak by všichni tři byli v základní sestavě.

Mužstvo ve volném přestupním termínu opustili trojlístek Jan Bartoš, jenž zamířil do Jiskry Dolní Řasnice, Milana Milan Němečka získal Krásný Les a Dominik Ponc míří do Tatranu Habartice…

Jedná se o hráče, kteří mají vazbu na naše B mužstvo. Je pravda, že v minulé sezoně hráči B týmu a naše mladé pušky kádr často doplňovali. Dorostenci se infiltrovali do B týmu a někteří začali nakukovat i do A týmu.

Hrozí další letní ztráty?

Z A mužstva určitě nikdo neodejde.

Ale z logiky věci je jasné, že při absenci zraněných hráčů kádr doplnit potřebujete…Ano, s nějakými lidmi jednáme, ale v tuhle chvíli to ještě není dotažené, tak k tomu nemůžu říct nic bližšího. Hledáme hráče na doplnění, kteří by nám při absenci našich marodů pomohli

Kdy začne příprava, co vás čeká a na co se zaměříte?

Začínáme v úterý. Plán už máme. Kluci měli individuální tréninky a fyzičce se budeme věnovat i na úvodních společných trénincích, postupně přejdeme na herní věci, protože příprava je krátká.

Kdo vás v nadcházejících týdnech prověří?

Sehrajeme tři přátelské zápasy, 22. července nás čeká Vilémov, o týden později Poděbrady a generálku sehrajeme doma s Žibřidicemi.

Co od nové sezony čekáte?

Krajský přebor bude zase nadupanější. Kvalitní určitě bude Chrastava, já osobně bych nepodceňoval ani Košťálov, kde vím, že mají také dobrý tým. Fanoušci se mají na co těšit. V první řadě ale bude záležet jen na nás a na našich výkonech.