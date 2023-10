Oba týmy využily penaltu, hosté z ní dostal do vedení už ve 4. minutě Tomáš Kysela, jenž se trefil za rozhodnutého stavu ještě pět minut před koncem. Domácí měly dokonce dva dvougólové střelce - Jaroslava Kozáka a Michala Stýbala.

"My jsme to utkání nevstoupili dobře a nabídli soupeři pokutový kop, kterým se dostal do vedení. Mizerný start do utkání završila desátá minuta, kdy nás při šanci soupeře podržel gólman Němec," kroutil hlavou nad úvodem klání domácí trenér Milan Bláha.

Byl rád, že se jeho svěřenci záhy vzpamatovali. "Ano, postupně měla naše hra stoupající tendenci a v závěru poločasu se nám povedlo odskočit do dvoubrankového vedení na 3:1."

Slovan srdnatě bojoval, ale na Slavii nestačil. Penalta byla nesmysl, řekl Kozel

Hned zkraje druhého poločasu Frýdlantští přidali čtvrtý gól. "Ten utkání definitivně zlomil. Nakonec se nám podařilo nastřílet sedm gólů, takže panuje spokojenost a máme klid na práci do dalších zápasů. Už příští neděli se představíme v derby ve Višňové, kde budeme chtít uspět," ujistil Bláha.

Trenér poražených si nebral servítky. "Podali jsme ostudný výkon. Jsem z toho smutný, rozmrzelý a zklamaný. Dostali jsme nakládačku. Do 35. minuty jsme hráli docela solidně, soupeře jsme pustili do jedné šance. Po pokutovém kopu proti nám se všechno zhroutilo jako domeček z karet," zlobil se Milan Mayer.

Nedostatků našel dost. "Byli jsme nedisciplinovaní, dělali jsme chyby. Hráči vůbec nechápali, co je to odpovědnost a systém. Uvidíme, jak to dopadne. Budeme to v klubu řešit. Hráči předvedli výkon, který nedosahoval ani úrovně I. B třídy. Zápasy jsou jako den a noc. Po jednom je chválím za výborný výkon a následující je úplný opak. V tabulce jsme se před časem posunuli o trochu výš a teď je zase všechno ve starých kolejích. Štve mě to možná víc, než hráče,“ dodal kouč poraženého Brodu, který je se sedmi body na 12. místě, tedy třetí od konce tabulky.