„V poločase proběhla v kabině malá bouřka… Ve druhém jsme předvedli zcela jiný výkon a podařilo se nám utkání otočit. Za druhý poločas si hráči zaslouží pochvalu a uznání. Otočit utkání proti kvalitnímu soupeři má pro nás velkou hodnotu. Jsme samozřejmě spokojení. Příští týden se představíme na půdě rozjetého Hrádku nad Nisou, kde můžeme jen získat,“ dodal kouč vítězů.

Konec série. Liberečtí hokejisté prvně doma prohráli... Vyzrála na ně Plzeň

„Prohráli jsme zápas, i když jsme o poločase vedli 2:0. Do té doby jsme měli utkání jednoznačně pod kontrolou. Domácí neměli nic. Ve druhém poločase jsme absolutně zkolabovali. Nechápu to, nedokážu si to vysvětlit. Je to ostuda těch hráčů. Za předvedený výkon by se měli tentokrát stydět. Ve druhém poločase jsme hráli neskutečně špatně. Byl to jeden z nejhorších našich poločasů,“ prohlásil hostující trenér za Hamry trenér Zdeněk Bryscejn.

Prohrát takové utkání je podle něj fakt umění. „Naši hráči by měli brát prémie tentokrát za to, že to dokázali. Skvěle připravené hřiště, ideální počasí, všechno v pořádku, až na ten fotbal. Naše áčko hrálo ve stejný den, takže jsme měli problém sestavit dva týmy. Áčko tím trpí, kluci hráli dopoledne a ještě šli někteří hrát za béčko. Díky několika zraněním to ale teď jinak řešit nemůžeme. Navíc jsme přišli o dalšího hráče z áčka, o vyloučeného Vyčítala. Z toho jsem naštvaný."

Jeho tým je ve složité situaci. "Už vzhlížíme k závěru, abychom podzim dohráli v klidu. Áčko má ještě před s sebou tři kola. Béčko teď bude hrát proti Pěnčínu (JN). Dostanou asi šanci taky mladí dorostenci,“ dodal Bryscejn.