Hrádek na úvod sezony splnil roli favorita a s přehledem připsal první výhru. Rovensko porazil 3:1.

"Vítězství, tři body. Na nový stadion přišlo 150 diváků, možná jsme doufali i ve větší počet, ale jsme spokojeni. Soupeř přijel oslabený, celý zápas se bránil, absence jeho hráčů byla znát. Poslední roky hraje Rovensko ve spodní části tabulky, nechci ho nějak kritizovat, ale podobné ambice budou mít asi i letos, aspoň podle té víkendové premiéry. My jsme na něj vlítli, dali v úvodních deseti minutách dva góly a to nás uklidnilo," řekl spokojený hrádecký trenér Ondřej Holeček.

Kouče domácích mrzelo, že pak jeho hráči zbytečně drželi míč. "Oni bránili a my se do nich špatně dostávali. Hosté sice snížili, ale my přidali třetí gól a druhý poločas jsme si už pohlídali," uvedl Holeček.

Hosté podali snaživý výkon. "Byli jsme oslabení o pět kluků ze sestavy, kterým dobíhaly dovolené a nedá se s tím nic dělat, ale ostatním musím poděkovat, hráli poctivě zezadu, plnili dobrou taktiku a bojovali. Škoda dvou branek v úvodu, pak Jirka Šimek dotlačil krásnou střelou kontaktní gól, další šanci v úvodu jsme nevyužili a nakonec odjíždíme bez bodu," uvedl Marek Náhlovský, šéf TJ Sokol Rovensko pod Troskami, jenž by rád hrál ve čtvrté sezoně v krajském přeboru v klidných vodách tabulky: "Posily se shánějí těžko, na dvaceti kilometrech nás je tady hodně. Navíc máme starší tým, ale neděláme si z toho těžkou hlavu. Hlavně chceme hrát dobrý fotbal, mít partu."

Hrádek n. N. - Rovensko p. T. 3:1 (2:1)

Branky: Švejkovský, Chvátal, Rumler - Šimek. R: Všetečka. ŽK: 0:3, 150 diváků.

Zajímavý duel se hrál i v Lomnici nad Popelkou, kde hosté odehráli i v početním oslabení. "Jeli jsme tam s tím, že nováček bude doma v prvním kole nepříjemný. Jeli jsme tam i s pokorou a věděli, že budeme muset bojovat. Naše očekávání umocnilo vyloučení, kdy jsme od 17. minuty hráli jen v deseti lidech. Přesto jsme si vypracovali šance, čtvrt hodiny před koncem dal Borkovec gól a závěr jsme takticky pohlídali," uvedl předseda frýdlantského celku Martin Budzel s tím, že by byl rád, kdyby Slovan v nadcházející sezoně hrál v tabulce do 4. až 5. místa.

Lomnice nad Popelkou - Frýdlant 0:1 (0:0)

Branka: Borkovec. R: Marek. ŽK: 2:4. ČK: Kobr (F), 150 diváků.

FK Hejnice měl v prvním kole těžkou šichtu, když zajížděl na půdu silného Turnova, který patří k největším favoritům celé soutěže. Hosté nezachytili úvod, ve 20. minutě prohrávali 0:2. V 72. minutě završil debakl hostů vlastní brankou Javůrek. Za Turnov se blýskl Jakub Beneš, který se trefil celkem čtyřikrát.

Turnov - Hejnice 5:0 (3:0)

Branky: Beneš 4, vlastní Javůrek. R: Kořínek. ŽK: 0:1, 220 diváků.