Frýdlant čeká 24 let. Prokletí zlomíme, 4:0 vyhrajeme, řekl šéf klubu před derby

Na výhru čekají dlouhých 24 let, od roku 1997. To například v americkém Los Angeles získal Oscara film Jana Svěráka Kolja… Frýdlant chce v největším krajském derby libereckého regionu ve Višňové v neděli historii změnit. „Je to vážně už prokletí! Naposledy je porazilo v mistráku naše béčko ještě na pískovém hřišti. Stejnou soutěž hrajeme od sezony 2015/2016 a od té doby jsme jen dvakrát remizovali,“ ohlédl se do minulosti Martin Budzel, předseda frýdlantského Slovanu.

V derby krajského přeboru mezi Frýdlantem a Višňovou čeká Slovan na výhru 24 let. Další pokus bude mít v neděli. | Foto: Deník/ Redakce

Ostře sledovaný hit, na kterém se očekává návštěva pět až šest stovek diváků, klepe na dveře. Hrát se bude ve Višňové v neděli od čtyř odpoledne. „Na tento specifický zápas se těšíme. Bude to boj, ale doufám, že jako vždy v duchu fair play,“ uvedl višňovský trenér Milan Melka s tím, že derby zápasy má rád, protože chodí hodně lidí a mají náboj: „Jsme rádi, že tu Frýdlant nebo třeba Hejnice v okolí máme.“ Frýdlant hodlá historii změnit. „O motivaci máme postaráno. Ve čtvrtek měl pohřeb náš dlouholetý předseda, funkcionář okresního fotbalového svazu a držitel Ceny Dr. Jíry za přínos fotbalu Milan Poříz, tak chceme na jeho počest a památku konečně tuhle zlou sérii zlomit,“ našel další příběh tohoto zápasu Budzel. Že se hraje u soupeře, to podle jeho slov nevadí: „Dáme jim čtyřku a pojedeme domů!“ Čtyřku nadělil Frýdlant už o uplynulém víkendu Desné (4:0), po deseti odehraných kolech kolech se v tabulce krajského přeboru drží na skvělém čtvrtém místě. „Až na dvě výjimky jsme s úvodem sezony spokojení. Trochu nás trápí jen proměňování šancí. Snad formu potvrdíme i v neděli. Bohužel se musíme obejít bez dlouhodobě zraněného středního záložníka Šindeláře, jinak jsou kluci připravení,“ uvedl šéf frýdlantské party. Na zápas se těší i ve Višňové, která je v tabulce sedmá, v sobotu vyhrála 1:0 v Lomnici. „Věříme, že pět set diváků se tady protočí. Bude to opět vyhecované, ale snad v přátelském duchu. Oni jsou pod tlakem, svým způsobem musejí, protože nás dlouho neporazili. Myslím, že to bude dobrý zápas,“ uvedl višňovský kouč Melka, jenž bude mít v rámci možností kádr připraven.



Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. V říjnu navíc k vybraným předplatným zdarma e-průvodce Zázračné Česko.Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu