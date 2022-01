Mladý fotbalista je do kulatého nesmyslu doslova blázen. Když kopal ještě za dorost, hrál současně za B tým můžu a také za mimoňské áčko. „O víkendu jsem tak měl i tři zápasy. Kdo mě zná, tak moc dobře ví, jaký jsem do fotbalu blázen,“ směje se Foubík, který momentálně studuje na ekonomickém lyceu v České Lípě.

Filipe, kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal velice brzo. Odmalička jsem míč nepustil z rukou, takže volba byla jasná. K zelenému trávníku mě přivedli rodiče. Hlavně táta, který fotbalem žije celý život. Rád bych zmínil i mého dědu, který když mohl, byl se na mé fotbalové umění podívat.

Vzpomenete si, jak vypadaly vaše první tréninky?

Popravdě si už moc nevzpomínám. Jen vím, že jsem začínal na umělce před stadionem U Nisy, tedy svatostánku Slovanu Liberec.

Pekař nepotřebuje hrát za nesmyslné částky, fotbal ho musí bavit

No vidíte, hrával jste v mládeži Slovanu Liberec, poté jste působil tak v libereckém Rapidu. Proč to ve Slovanu nevyšlo?

Ve Slovanu jsem bohužel skončil velmi brzo, a to kvůli neshodám mezi rodiči a trenérským štábem. Ještě jsem se na pár let zastavil v Jablonci, kde jsem zažíval krásná fotbalová léta. Bohužel i tam jsem ze stejného důvodu musel opustit klub. Ale na působení v Rapidu Liberec mám krásné vzpomínky. V mé poslední sezóně pod Ještědem jsme suverénně vyhráli krajskou dorosteneckou soutěž, což se nám o rok později podařilo i v Mimoni.

Aktuálně jste hráčem Jiskry Mimoň a kopete krajskou I.A třídu. Jak jste se do Jiskry dostal?

Jak už jsem říkal, táta se celý život pohybuje ve fotbalovém prostředí a nejvíce času strávil právě v jeho rodné Mimoni. V momentě přestupu pomáhal áčku jako vedoucí mužstva, tak jsem šel za ním. Samozřejmě jsem tu měl i plno kamarádů, kteří tvořili v dorostu dobrou partu. Rozhodně nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat.

Jak hodnotíte podzimní část I.A třídy? S Mimoní přezimujete na dvanácté místě…

Je to s námi jako na houpačce. Dokážeme zahrát super zápasy s těžkými týmy, ale zároveň dokážeme zahrát velice špatně. Naše výhoda je, že můžeme sázet na budoucnost. V našem kádru je hodně mladíků. Máme nejmenší věkový průměr v soutěži a na výsledcích to je vidět. Přejeme si hrát trochu výše a nebojovat na dně tabulky. Proto doufám a věřím, že se na jaře zvedneme.

Je vám 19 let. Jak dlouhu už nastupuje za „chlapy“?

Od mého přestupu do Jiskry Mimoň jsem nakukoval do A týmu. To už je přes tři roky. Ze začátku jsem spíše hrál za béčko a v hlavním týmu vlastně paběrkoval. Hrál jsem hodně naivní fotbal. Naštěstí jsem si po krátké době našel místo v základní sestavě. Řekl bych, že přechod mi tehdy ulehčil fakt, že jsem se mohl okopat s mimoňskými mazáky v bégu. Na hřišti jsem byl tedy i s dorostem i třikrát za víkend.

Rozlet zabrzdily operace kolene, zažil i Peltův vliv. S Lokotkou chce záchranu

Fotbal vám jistě přinesl několik zajímavých zkušeností. Vzpomenete na tu nejlepší?

Jsem sice stále mladý hráč, ale těch kuriózních okamžiků jsem zažil už docela dost. Od zajímavých červených karet po výstavní vlastence. Zmíním ale jednu krásnou vzpomínku. Byl to moment, kdy jsme se na jednom hřišti v dresu Mimoně B sešli společně s bráchou a taťkou. Z tribuny nás navíc sledoval můj děda.

Jaké máte fotbalové sny a cíle?

Kdybych si měl vybrat vysněný klub, tak v Česku by to byl Slovan Liberec, kde jsem začínal a odmala mu fandím. Momentální cíl je udržet v Mimoni I .A třídu. Rád bych si zahrál i vyšší soutěž. Uvidíme.

Můžete čtenářům přiblížit, jak vůbec fungují mladí hráči ve fotbalovém týmu?

Jak jsem zmínil, my tady máme extrémně mladý tým. V poslední době už zádávám práci těm mladším. Ale občas to padá i na mě. Každy by si tím měl projít.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Fandím dobrému fotbalu. Oběma týmům přeji úspěch v pohárové Evropě. Jinak fandím Liberci.

Prozradíte, kde studujete a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Momentálně studuji na ekonomickém lyceu v České Lípě a vysněnou práci stále nemám. Rád bych se motal v okolí fotbalu. Mimo fotbal je mojí největší vášní rybaření, na které odmalička nenechám dopustit. V zimní přestávce kopu futsal za juniorku českolipských Démonů.

Do amatérského fotbalu tvrdě zasáhla pandemie koronaviru, došlo i k nedohrání soutěží. Jak jste všechno zvládal?

Kdo mě zná tak ví, jaký jsem blázen do fotbalu. Pro mě to nebylo moc lehké. Jen se modlím, aby taková situace zase nenastala.