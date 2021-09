Na výslunní se nyní tedy tedy vyhřívá Rozstání. „Jsme rádi, že hrajeme nahoře, to jsme před sezonou chtěli, ale přímo o nějakých postupových ambicích bych nemluvil. Jsme rádi, že se nám podařilo pět zápasů ze sedmi vyhrát, jediné utkání nás mrzí v Dubnici, kde bylo šílené hřiště,“ řekl k úvodu sezony trenér lídra tabulky Roman Passian, jenž má před sebou poslední týden, kdy mu bude hodně hráčů pro zranění, nemoci a pracovní vytížení chybět: „O to více si dosavadních výsledků vážíme, neboť jsme je uhráli i s hráči, kteří by při plné síle kádru tolik prostoru nedostávali.“

Mužstvu vypomáhá například i zkušený Martin Abraham, bývalý výborný středopolař pražské Sparty, Slavie, Liberce či AEK Larnaka. „Naskočil po zranění natrženého stehenního svalu na 20 minut a podobné vytížení bude mít i v dalších zápasech podzimní části,“ uvedl kouč stím, že návrat zkušeného 43letého exligisty není možné uspěchat.

Výhra nad Cvikovem mohla být i vyšší než 5:0. Rozstání se dostalo hned v úvodu do vedení z penalty v 6. minutě Žočkem, hattrick si zapsal Bolina. „Soupeř se snažil hrát fotbal, dost nám to otevřel a pokud bychom byli produktivnější, tak jsme těch gólů mohli dát třeba i osm, Byl to z naší strany povedený zápas,“ uvedl Roman Passian.

Jen o jednu výhru méně má v tabulce čtvrtá Kamenice, která porazila liberecký Rapid 4:2. „Jsme rádi, že se nám konečně podařilo doma naplno zabodovat. Tým odvedl skvělou práci a hlavně po zranění bráchy bylo cítit, jak moc chceme vyhrát. Dlouho jsme totiž hráli o deseti,“ zdůraznil Jakub Serdel, hrající předseda FC Kamenice.

„Co jsme mohli, to jsme zkazili. Šílený den blbec, byl jsem rád, že to skončilo. Všechno se nám sešlo špatně, nedali jsme například dvě penalty, nebyl to extra fotbal. ale tentokrát jsme na to neměli,“ uvedl kouč poražené VTJ Václav Routa, jenž už vyhlíží další zápasy.„Musíme rychle zapomenout, potrénovat a zvládnout víkendový a úterní zápasy se Žandovem a Hrádkem a pak se nachystat na kluky prvního z Rozstání.“

První body v sezóně slaví Doksy, který vyhrály 1:0 v Žandově. Domácí opařil v 89. minutě Kočí. „Za výhru jsme samozřejmě rádi. Změnili jsme taktiku a bylo to znát. Byl to celkově bojovný výkon. Je to ale jeden zápas, teď jsou na řadě zase těžcí soupeři,“ řekl Karel Kapoun, předseda Doks.

„Velké zklamání, bez gólů se ale vyhrát nemá. Když už to vypadalo na remízu, tak uděláme chybu ve středu hřiště a pohroma byla na světě. Měli jsme asi více šancí, ale zdálo se mi, že Doksy měly větší touhu vyhrát. Nedá se nic dělat, musíme body získat někde jinde,“ pokrčil rameny Jan Studenovský, trenér Žandova. Dubnice prohrála v Hodkovicích 0:1, trenér Rudolf Věchet nebyl spokojený. „Můžeme si za to sami, nedali jsme několik vyložených šancí. Domácím jsme ten gól darovali. Výkon nebyl špatný, ale koncovka byla mizerná,“ hodnotil porážku.