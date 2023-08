"Za tři body jsme určitě rádi. Jestli první výhra mužstvo uklidní a dostane do pohody? No, to nevím, ale vítězství si ceníme," dodal.

Košťálov - Železný Brod 3:2

Příjemným překvapením soutěže je po třech kolech sedmibodový nováček soutěže z Košťálova, kterému patří čtvrtá příčka tabulky. Duhou podzimní výhru připsal s Železným Brodem. Domácí vedli už 3:0, oba týmy kopali penaltu, hosté dohrávali závěr bez vyloučeného Matyáše Bima, jenž opustil hřiště po druhé žluté kartě v 87. minutě.

"Chytli jsme začátek, dostali se do náskoku a do pohody a byli na koni. Po hodině hry dal Tomáš Houžvička z penalty třetí gól, ale soupeř hned na to pokutový kop také proměnil a trochu náhodnou brankou se dostal do kontaktu. V závěru jsme se o výsledek trochu strachovali, ale obrana všechny situace zvládla," uvedl předseda košťálovského klubu Leoš Moravec.

S vykročením do krajského přeboru je spokojen. "Stále máme respekt, protože všichni soupeři mají v této soutěži kvalitu. Jsem rád, že se nám daří, ale těch zápasů a těžkých protivníků nás čeká ještě opravdu hodně. A hned v dalším kole jedeme k jednomu z top favoritů do Pěnčína," dodal Moravec.

Frýdlant - Pěnčín 0:0

Frýdlant uhrál s jedním z favoritů soutěže cennou bezbrankovou remízu a stal se tak prvním celkem, který připravil pěnčínskou partu o první body a dosavadní stoprocentní podzimní bilanci.

"Věděli jsme, že k nám přijede patrně nejlepší tým v soutěži. Od začátku utkání také měli hosté míč na svých kopačkách, ale jelikož jsme na jejich hru byli připraveni, za celý poločas si vypracovali jedinou vyloženou šanci, kdy trefili břevno naší branky," hodnotil jeden ze šlágrů 3. kola Milan Bláha Bláha, trenér Slovanu Frýdlant.

Ve druhém poločase se podle něj obraz hry nezměnil. "Pěnčín nás sice tlačil, ale jelikož neměl žádný plán B, tak se do vyložených šancí nedostával. S remízou jsme určitě spokojeni. Kluci zaslouží pochvalu za bojovnost a plnění taktického plánu," chválil Bláha.

Hrádek n. N. - Rapid Liberec 3:0

Slovan připsal třetí výhru v řadě a s impozantním skóre 14:2 se vyhřívá na čele tabulky. "Tahle výhra proti nováčkovi soutěže byla z kategorie povinných a představovali jsme si, že bude i vyšší, ale zápas jsme zvládli s přehledem," řekl předseda lídra tabulky, který v minulé sezoně dobrovolně odmítl postup do divize, Ondřej Holeček.

Rapid ho nepřekvapil. "Víme, že mají mladý a běhavý mančaft, že to bude hlavně o naší kvalitě. Prakticky celý zápas jsme hráli na jednu branku a hosté měli snad jednu šanci. Po půlhodině hry dal František Kordík dva góly a vlastně už do poločasu bylo o výsledku rozhodnuto. Tři minuty před koncem dal Jaroslav Vacek třetí gól. Teď se musíme připravit na nedělní zápas ve Skalici u České Lípy, kde to bude určitě těžší," dodal Holeček.

Nyní pobývá se stovkou klubových mládežníků na tradičním soustředění v areálu Tesly v Horním Bradle na Chrudimsku. "Jsou tady děti od nejmenších až po dorost. Jezdíme sem snad dvacet let, máme tady u Sečské přehrady ideální podmínky, jen počasí nám zatím moc nepřeje," dodal předseda Hrádku.

Višňová - Sedmihorky 3:2

Tři stovky diváků ve Višňové sledovaly infarktový zápas, ve kterém hosté ze Sedmihorek po dvou trefách Ondřeje Kodra, jenž byl minutu před koncem po druhé žluté kartě vyloučen, vedli do poločasu 2:0, avšak domácí předvedli strhující závěr a v poslední čtvrthodině skóre otočili. V 77. minutě se trefil Ondřej Michálek, v 84. vyrovnal Marek Žežulka a v 87. dokonal obrat Patrik Zita. Višňová má druhou výhru, Sedmihorky na první čekají.

"První poločas byl vyrovnaný, soupeř využil své šance, my ne, což je pro nás v úvodu sezony bolest. V kabině jsme si o poločase řekli, že zkusíme zabojovat, že nemáme co ztratit. Využili jsme vyloučení Vojtěcha Tvrdého, povedlo se nám dát kontaktní gól a následně i trochu se štěstím otočit. Hosté dohrávali devíti, ale neřekl bych, že se zápas nějak extra vyhrotil. Za tři body jsme rádi, protože nyní jedeme dvakrát ven - v sobotu do Železného Brodu a k nováčkovi do Košťálova - kde se nám tolik nedaří," konstatoval kouč višňovské Jiskry Milan Melka.