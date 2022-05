Třetí Skalice u České Lípy v jednom ze šlágrů 21. kola splnila před dvěma stovkami diváků roli favorita a porazila Frýdlant 5:3. Domácí pomohly dvě rychlé branky v první dvacetiminutovce, ale třebaže si do přestávky vypracovali dokonce třígólový náskok, hosté bojovali až do konce.

„Kluky musím pochválit, hlavně za první poločas. Tam jsme hráli to, co jsme chtěli. Padaly pěkné branky, hráli jsme dobře,“ pochvaloval si Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Po změně stran to chvíli vypadalo na těžký debakl pro Frýdlant. „Dali jsme další dva rychlé góly. Jenže pak jsme asi, pod vědomím jasného vedení, vypadli ze hry. Soupeř dvěma góly snížil a od nás to byla chvilková blamáž. Naštěstí se větší drama nekonalo, ale je to škoda. Za výhru jsme ale samozřejmě rádi,“ dodal Baťka.

„Potřebujeme přežít jaro, než přijde nový trenér. Máme osm zraněných hráčů, to jsem nikdy nezažil, a tak jsme na lavičce měli padesáteletého Kobra a dokonce 53letého Křiklavu… Domácí na nás vlétli, dokonce vedli 5:0, to byl průšvih, ale najednou jsme dostali víc porstoru, snížili a šance jsme měli dokonce minimálně na vyrovnání a ještě sahali po senzaci,“ řekl frýdlantský předseda Martin Budzel.

„Nejdůležitější teď pro nás budou nadcházející zápasy, kdy máme poslední Hejnice a jedeme do předposlední Desné. Na jaře jme získali jen dva body, a tak už potřebujeme zabrat,“ dodal Budzel.

Pátá v tabulce krajského přeboru už je Višnová, která díky třem brankám v prvním poločase porazila čtvrtý Hrádek nad Nisou 4:0 a přiblížila se mu v tabulce na pouhé dva body. Hostům se po změně stran vykartoval Jaroslav Vacek, a tak dohrávali od 68. minuty jen v deseti. „Pomohl nám povedený první poločas, tentokrát jsme proměnili šance, klukům se zápas povedl, hráli výborně. Podle mě zasloužené vítězství,“ řekl kouč domácích Milan Melka.

„Nezačali jsme špatně, byli jsme aktivnější, ale po zbytečném faulu jsme inkasovali po standarce, což nás opařilo. Po druhé brance bylo po zápase. Snažili jsme přesto se zápasem ještě něco udělat, ale nic nám tam nepadlo a svojí nekoncentrovaností jsme šli do deseti. Bylo po nadějích. V deseti jsme se snažili dohrát, ale nakonec jsme inkasovali i čtvrtý gól,“ řekl předseda Slovanu Hrádek Ondřej Holeček.

Velké Hamry B splnily roli favorita, v Desné vyhrály jasně 8:0! „Podařil se nám vstup do utkání, brzy jsme vedli 2:0, což nás uklidnilo. V průběhu utkání jsme byli po celou dobu lepší. Soupeř to ale nevzdal a důstojně hrál celé utkání, i když to měl těžké. Hráli tak, že to byl zápas na úrovni až do konce. My jsme hráli jako jeden tým. Zadařilo se nám, všichni kluci k utkání přistoupili perfektně,“ usmíval se Rudolf Říha, kouč vítězů.

Nový Bor se oklepával z těžké porážky v Železném Brodě. Povedlo se, doma porazil Rovensko pod Troskami jasně 4:1. „Jsem spokojený, vyhrálo se, hra byla docela solidní. Jenom nechápu to, že to jeden týden tak poděláme a pak zase hrajeme lépe. Asi je to v hlavách. Pomohly nám standardní situace, z toho těžil Broschinský, který trefil hattrick. Všechno dal hlavou. Zranil se nám Šimoník, na druhou stranu dobře zahráli mladí hráči. Tři body bereme, teď nás čeká docela těžký los,“ nechal se slyšet Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.

„Byli jsme hodně oslabení, chybělo pět hráčů ze základní sestavy, nastoupit musel i trenér a pomohli nám také ještě dva dorostenci. Trochu nás zašmikli i rozhodčí, měli písknout po faulu v pokutovém území jasnou penaltu. Venkovní zápasy se nám nedaří, musíme se soustředit na ty domácí. Mrzí mě, že nehrajeme ve stabilní sestavě a potýkáme se s docházkou hráčů, protože pak nemůžeme hrát ve stabilní sestavě. Ale to řešíme v Rovensku dlouhodobě,“ pokrčil rameny Marek Náhlovský, předseda klubu.

Daří se Železnému Brodu, který na půdě Sedmihorek vyhrál 4:1.

„Hrálo se vyrovnaně, akorát góly dával Brod. Doma jsme zůstali bez bodů. Vliv na to měla možná i částečná únava ze středečního zápasu s Hrádkem, do kterého hráči dali všechny síly. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Některé góly byly šťastné, některé díky soupeřovu důrazu. Vyhecoval se a už bylo těžké se proti němu prosadit. My jsme nastřelili dvakrát břevno, jednou jsme minuli. Výsledek mohl být jiný, než pro nás takhle krutý. Brod byl bojovný a důrazný dopředu, hlavně v první půli,“ konstatoval Miroslav Kobrle, vedoucí Sedmihorek.

„Jsme spokojení. Navázali jsme na výkon s Novým Borem. Ve druhém poločase jsme dali během čtvrt hodiny tři góly. Otočili jsme výsledek. Utkání jsme dovedli do vítězného konce, i když nás v závěru domácí zmáčkli, ale nás podržel náš brankář Tkáč. Vyhráli jsme ale zaslouženě,“ pochvaloval si Milan Mayer, trenér Železného Brodu.

Hejničtí fotbalisté si doma uřízli ostudu, poslední tým tabulky prohrál a Lomnicí vysoko 1:9.

„Nikdy bych neřekl, že někdy vyhrajeme. Soupeř byl hodný. My jsme dali gól už ve dvacáté druhé vteřině. Zažehnul Drahoňovský, který je specialista na Hejnice. A ve třetí jsme vedli 2:0. Hejnice už jsou asi smířené s osudem, budou to mít asi těžké. Hromadu šancí jsme ještě neproměnili a druhá půle už se hrála na jednu bránu. Teď nás čeká Desná. Když to zvládneme, budeme spokojení,“ má jasno Zdeněk Baudyš, vedoucí Lomnice.