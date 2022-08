„Zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo. Na to, že jsme v prvním poločase byli o tolik lepší a oni neměli nic. Měli jsme na to jim nasázet tři góly, jenže to samozřejmě dopadlo tak, že jsme měli desetiminutový výpadek, soupeři se začali mnohem lépe pohybovat po hřišti, dotáhli a skórovali na 2:1 a už jsme tahali za kratší konec,“ hodnotí hru trenér TJ Doksy Josef Herčík.