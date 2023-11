„Věděli jsme, že nás čeká zápas o čelo tabulky. Na podzim získané body i skóre obou týmů napovídalo, že se bude jednat o vyrovnaný zápas. Pěnčín potvrdil kvalitu, byl více na míči, my jsme se zaměřili na brejky. Taktika nám vycházela, poločas jsme vyhráýli 1:0 a druhou branku přidali hned na začátku druhého,“ řekl předseda hostujícího týmu Ondřekj Holeček.

Důležité podle něj bylo, že se domácím podařilo po pěti minutách vsítit kontaktní gól a rychle se dostat do hry. „Branka a prostřídání domácím pomohla a dokázali vyrovnat. Přesto jsme se po jedné chybě soupeře dostali opět do vedení a náskok se snažili už udržet. Pěnčín nás ale dokázal zatlačit a v závěru po rohovém kopu i vyrovnal,“ řekl k podzimnímu šlágru.

Dělba bodů je podle něj zasloužená. „Asi jo, ale v závěru jsme mohli kopat ještě penaltu, kterou bohužel rozhodčí nenařídil,“ dodal Holeček a chválil fanoušky: „Z Hrádku přijely autobusem, i auty, vytvořili nám parádní atmosféru, skoro domácí prostředí.“

„Chtěli jsme od začátku hrát fotbal. Věděli jsme, že soupeř hraje zezadu, na nebezpečné brejkové situace. My jsme chtěli hrát tak, jak hrajeme stále, aby nás to bavilo. Zápas měl úroveň, nasazení, hodně branek. Diváci viděli kvalitní souboj. My jsme v prvním poločase nebyli tak produktivní. Hrádek nás, když jsme byli trochu nedůslední, z brejkové situace hned potrestal,“ popsal úvod zápasu trenér FC Pěnčín Emil Šafář.