„Atmosféra byla výborná, prostě super. Musíme poděkovat celému našemu fanklubu, pořadatelům a hlavně týmu kolem kiosku, který nápor fanoušků obou týmů zvládl na jedničku. Děkujeme fanouškům Bělé za nádhernou a kulturní podporu svého týmu. Děkujeme za přátelskou atmosféru obou rivalů,“ pochvaloval si vše Martin Hrubý, trenér Studence. Ten pro všechny fanoušky měl točené pivo zdarma.

Hrubého logicky naštvalo vyrovnaní Bělé. „Po hodině hry nás dostal do vedení 3:2 Dan Cejnar. Zápas jsme měli pod kontrolou, málokdy jámě dohrávali takto zkušeně a bez „blbostí.“ Hodně mě mrzí to vyrovnání, kterému předcházely snad tři sporné fauly. Pan rozhodčí pískal celý zápas výborně, nastavil nějaký metr. Ale ten závěr se mu nepovedl. Bělá dostala další standardku a vyrovnala,“ připomněl.

Studenec je v tabulce šestý, Bělá okupuje stříbrnou pozici. „Musím říct, že mě Bělá výkonem zklamala. Rozhodně to nebyl nejsilnější soupeř, na kterého jsme narazili. Čekal jsem, že to bude náročnější. Je pro mě překvapením, že je na druhé místě,“ zakroutil hlavou.

Sezona pro tým ze Semilska probíhá podle plánu. „Jsme v horní polovině tabulky, to je podle plánu, jsme spokojeni. Jen škoda zápasů, kde jsme nebyli v úplné sestavě. Velká škoda zápasu v Krásné Studánce, kde jsme remizovali. Nebo doma proti Mšenu. Na druhou stranu mě hodně potěšila výhra v Bílém Kostele, který je teď v laufu. Teď jedeme na hřiště prvního Pěnčína a chceme tam nějaké body ukrást,“ zdůraznil Hrubý.

Právě horní část tabulky je nesmírně vyrovnaná. Sedmé Mšeno ztrácí na druhou Bělou pět bodů. „Mě to hodně překvapilo, vlastně každý tady může porazit každého. Člověk na to kouká, tipuje to. Jsou i zápasy, kde by člověk vsadil klidně barák a pak by skončil pod mostem,“ dodal s úsměvem trenér Studence.

„My jsme úplně začátek zápasu nechytili, první poločas byl z naší strany pomalejší. Celkově to nebyl náš extra podařený zápas. Kluci to ale odmakali do poslední minuty a nakonec zaslouženě vyrovnali. Udělali jsme hodně chyb, měli jsme hodně ztracených balónů. A z toho Studenec chodil do brejkových situací. Má běhavé, rychlé kluky, trestali nás za naše chyby. Tři góly jsme si zavinili sami. Ke konci prvního poločasu jsme se už ale dostávali do hry. Druhá půle už byla lepší. Vyrovnali jsme na 2:2. Byli jsme i lepší, domácí se už jen bránili. Kluci makali, tlačili, vypracovali si posledních patnáct minut tři gólové šance. Studenec chodil do brejků. Myslím, že remíza byla spravedlivá," zhodnotil derby trenér Bělé David Grebeníček.