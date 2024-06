Ihned po předání poháru pro mistra krajského přeboru se o první dojmy podělil předseda klubu Ondřej Holeček. „Je to nádherné, neskutečné. Super pocit. Nic takového se tu ještě nikdy nepovedlo. Navíc v konkurenci týmů jako jsou Pěnčín, Skalice či Velké Hamry, kde hráči berou měsíčně peníze. U nás hrají všichni zadarmo, pouze trenér je placený. V Hrádku je to o lidech, ne o pěnězích, a toho si vážím nejvíce,“ pravil dojatě hrající předseda.

Zdroj: Deník/Tomáš Honzejk

A v superlativech pokračoval. „Klobouk dolů před hráči a lidmi z klubu, kteří se starají o zázemí. Máme krásný stadion. Škoda jen, že to s námi nemohl oslavit dnes již bývalý starosta, který bohužel už není mezi námi. On fotbalem v Hrádku žil,“ zavzpomínal na nedávno zesnulého Josefa Horinku.

Titul? To jsme vůbec nečekali

Kdyby mu někdo před sezonou řekl, že modro-bílý klub vyhraje celou soutěž, nevěřil by. „Loni jsme se v posledním kole dostali na druhé místo. Mysleli jsme si, že bychom mohli hrát opět v první pětce, ale upřímně první místo jsme vůbec nečekali. Je to souběh nějakých okolností. Po práci v celé sezoně však mohu s klidným svědomím říct, že jsme si to zasloužili,“ má jasno Holeček.

Jedna práce končí, avšak druhá, možná ještě náročnější, začíná. „Jako vedení už pracujeme na další sezoně. Během jara jsme udělali anketu mezi hráči, kteří se vyslovili pro postup do divize v případě vítězství v soutěži, což se naplnilo. Musíme sehnat více peněz, protože příští sezona bude náročnější na dopravu a tak dále. Musíme myslet také na hráče, kterým bychom chtěli dopřát alespoň prémie za vítězství, když nemají měsíčně výplaty,“ přemítal předseda.

Pro Hrádek je to jednoznačně největší úspěch posledních dekád. „Někdy v 60. letech se zde divize hrála, ale to bylo uspořádání soutěží úplně jiné. Existoval velký Severočeský kraj a hrálo se v rámci celého Československa. S tím dnešním úspěchem se to nedá vůbec srovnávat. V novodobé historii je to největší počin, kterého se v Hrádku dosáhlo,“ uzavřel Holeček a přidal se k týmu na hřiště, kde začínaly oslavy s pohárem.