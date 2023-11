Ve kterých zápasech jste chybějící body mohli uhrát?

Především mě mrzí ztráty v domácím prostředí, prohráli jsme s Košťálovem, Chrastavou a v posledním podzimním kole pouze remizovali se Stráží pod Ralskem. Tyto ztráty nás stály lepší umístění v tabulce. Jeden z cílů pro jarní část soutěže bude minimalizovat ztráty právě na domácím hřišti.

Pojďme k hráčskému kádru, kdo si za podzim zaslouží pochvalu?

Mezi opory se v průběhu podzimní části zařadil Kuba Adamec, uznání určitě zaslouží i Filip Šindelář, který jako jediný odehrál plný počet minut a podával stabilní výkony. U Šindyho mi chybí jen větší efektivita, to bude další z cílů pro jarní část, aby konečně zatížil konta soupeřů nějakými góly. Hodně nám pomohl i Michal Stýbal, nejlepší střelec týmu. Pokud v zimě dobře potrénuje, bude jeho přínos pro tým ještě větší.

V předsezónním rozhovoru jste zmiňoval marodku, co se změnilo v tomto směru?

Honza Kesner v srpnu absolvoval u Petara Nováka operaci předních křížových vazů v koleni. V tuhle chvíli probíhá rekonvalescence, uvidíme jak rychle to půjde, ale určitě nechceme nic uspěchat. Hlavní cíl bude, aby byl stoprocentně připravený na start příští sezóny. U Denise Kašíka je situace složitější, toho vzhledem k pracovním povinnostem v Rakousku operace stejného charakteru teprve čeká, takže jeho návrat na trávníky je zatím v nedohlednu. V závěru podzimu po operaci ramene už naskočil Tomáš Mazánek. Věřím, že během zimní přípravy dá zraněné rameno stoprocentně do pořádku a na start jarní části bude v plné síle. To bude samozřejmě velká posila pro tým.

Co vás čeká v zimní přípravě?Trénovat začneme koncem ledna, konkrétně 23.1. Před samotným startem přípravy dostanou hráči individuální běžecký plán, aby na start přípravy byli připraveni. Čeká nás také krátké soustředění a několik přípravných utkání. Postupně změříme síly s Žibřidicemi, Slovanem Poděbrady, divizní Čáslaví a Vilémovem. Generálkou na mistrovská utkání pak budou zápasy v Poháru LKFS.

V letním přestupovém okně jste nebyli aktivní, jaké plány máte v následujícím zimním přestupovém období?

Máte pravdu, v létě v kádru neproběhly prakticky žádné změny. V zimě bych si přál přivést dva hráče. Důvodů je hned několik, zkvalitnění kádru, zvýšení konkurence a nový vítr do kabiny. V hledáčku mám hned několik hráčů, otázka však je, zda se něco podaří zrealizovat.

A jaké jsou cíle do jarní části?

Určitě budeme chtít obhájit současné postavení v tabulce, v ideálním případě ho i vylepšit. Být pro každého soupeře nepříjemným týmem. Chtěl bych ještě poděkovat a popřát pevné zdraví Alešovi Pokornému a Martinovi Budzelovi, kteří se výrazně podílejí na bezproblémovém chodu A mužstva.