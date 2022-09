Domácí vedli 2:1, na konci poločasu ale přišli o vyloučeného Baťku a hosté ve druhém poločase skóre rychle otočili.

„Je to zase stejné, dostáváme branky po hloupých chybách. Vyloučení syna bylo oprávněné, ale vyplynulo to z nepřesného výkonu sudího, který to kazil na obě strany. Byl tam předtím zákeřný faul Holečka, který rozhodčí přehlédl. Po změně stran jsme soupeři nabídli obrat ve skóre. V deseti jsme to už pak nezvrátili. Trápí nás nevyhranost, herní projev není špatný, ovšem pokud budeme takhle chybovat, nemůžeme pomýšlet na dobré výsledky,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Ta je v tabulce až devátá, Hrádek je naopak druhý. „Těžké a vyrovnané utkání. Bohužel, rozhodčí nebyl zrovna moc přesný. Rozhodlo jasné vyloučení Baťky, který tam loktem úmyslně sestřelil našeho stopera. PO změně stran jsme šli do vedení, ale pak jsme trochu přestali hrát a trochu se báli o výsledek. Naštěstí jsme cennou výhru udrželi,“ konstatoval Ondřej Holeček, hrající předseda Hrádku.

Sedmihorky – Rovensko p. T. 3:1 (2:1)

Domácí lídr sice rychle prohrával, pak ale utkání otočil a potvrdil pozici na první místě tabulky.

„Bylo to derby, slušný zápas, výsledek dobrý. My jsme ale ztráceli jednoduché míče. Soupeř měl vpředu zajímavé dva hráče, tím nám hrozili standardními situacemi a ne brejkovými. Gól jsme dostali po hloupé ztrátě,“ řekl Pavel Šafář, kouč domácích.

„Sedmihorky byly lepší, my jsme dostali gól po našich chybách. Domácí měli větší držení balónu, my měli úniky, kterými jsme je mohli ohrozit. Soupeř vyhrál zaslouženě, byl lepší, bude to mančaft, který bude atakovat první, druhé místo,“ podotkl Marek Náhlovský, asistent trenéra Rovenska.

PODÍVEJTE SE: Krásný Les zostudil domácí béčko Frýdlantu osmičkou

Nový Bor – Lomnice n. P. 0:1 (0:1)

Brzká branka Lábka, do které se namotal nešťastně domácí Broschinský, rozhodla o výhře Lomnice. Nový Bor prohrál třetí zápas v řadě. „Je to trápení. Rozhodla naše chyba v defenzivě. Hosté pak šli do deseti, zatáhli se. My jsme nedali šance. Bohužel nejsme pořád kompletní, šanci dostávají mladí a zatím to není ono. Bude chvilku trvat, než se budeme prosazovat,“ přiznal Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru.

„Zvládli jsme to, jsme rádi, bylo to ubojované, ale klobouk dolů. Loni jsme tady taky vyhráli 1:0. Hráli jsme šedesát minut o deseti, takže před klukama smekám. Spokojenost. Kromě posledních asi dvanácti minut jsme neproměnili šance. Bylo to z naší strany tvrdě odbojované,“ usmíval se Zdeněk Baudyš, vedoucí Lomnice.

Železný Brod – Mimoň 1:3 (0:2)

Nováček z Mimoně se po těžkých porážkách konečně dočkal výhry. Vyšly mu změny v sestavě, naopak domácí výkonem zklamali.

„Byl to nejhorší výkon, co působím v Brodě. Všechno bylo špatně. První poločas úplně špatný, druhý o trochu lepší. Nehraje nám to, neladí to. Jsme v tabulce už trošku víc dole. Už jsem to říkal i hráčům v kabině. Takhle nehraje tým ani jednotlivec, který by měl přispět k dobrému výkonu mužstva,“ zlobil se Milan Mayer, kouč domácích.

„Tohle jsme potřebovali a jsme za to moc rádi. Překopal jsem trochu sestavu, zaskočili jsme domácí a měli lepší začátek. Podržel nás brankáře, ve druhém poločase to kluci urvali bojovností a týmovou hrou. Věřím, že nám tahle výhra pomůže do dalších zápasů,“ mnul si ruce Jan Studenovský, mimoňský trenér.

Stráž p. R. – Velké Hamry B 1:3 (0:1)

Domácí po dobrém vstupu do soutěže padli podruhé v řadě, hosté zlomili domácí snahu dvěma góly ze závěru utkání.

„Bojovný výkon na kvalitního soupeře nestačil. Hráli jsme dobře z defenzivy a hosté se těžké prosazovali. V závěru bohužel rozhodly naše chyby, které Hamry potrestaly. Nám se navíc vůbec nedařily standardní situace,“ kroutil hlavou Karel Knejzlík, trenér Stráže.

„Věděli jsme, že Stráž je silná v důrazu, do ničeho jsme ji ale nepouštěli. Měli jsme v první půli tři šance, proměnili jen jednu. V zápase jsme byli lepším týmem. Domácí měli šance jen takové, které jsme jim my nabídli,“ konstatoval hostující trenér Rudolf Říha.

Nováček vyměnil už po třech zápasech trenéra. Pomůže mu k záchraně?

Pěnčín – Studenec 7:0 (3:0)

V souboji nováčku dominoval Pěnčín, který potvrdil pozici v horní polovině tabulky. Naopak hosté se propadli na poslední místo.

„My jsme se na Studenec poctivě připravovali, nechtěli jsme nic podcenit. Soupeř měl několik šancí. My jsme ale byli po celou dobu lepší, o tom i výsledek hovoří. A ještě jsme mohli spoustu příležitostí vyřešit lépe. Ale doufám, že jsme si toto zase nechali na příště. Myslím, že naši kluci mají ještě rezervy. Nesmí se hlavně přizpůsobit soupeři a musí si hrát svoji hru a dominovat ještě víc,“ řekl Emil Šafář, kouč Pěnčína.

„Soupeř jasně lepší. My prostě děláme pořád stejné chyby, naše vstupy do zápasu a obdržené góly jsou prostě Ctrl+C a Ctrl+V. Pak to máme v hlavě, každý se bojí hrát fotbal a zbytečně nakopáváme. Chybí nám jistější výstavba hry, jsme nejistí a soupeři v této kvalitní soutěži to prostě umí potrestat. Takže dnes jsem ztrhal všechny listy na flip-chartu v kabině a budeme dál bojovat. Naše specifická místní kabina je zdravá, pokračujeme v misi krajský přebor," popisuje trenér Martin Hrubý.

Frýdlant – Višňová 1:1 (0:0)

Ve vyrovnaném utkání hosté vedli, pak ale přišli o vyloučeného Mazánka a domácí tři minuty před koncem díky Coufalovi vyrovnali.

„Bylo to hodně bojovné utkání, v první půli to bylo bez šancí. Nebyl jsem spokojený, takže jsme to pak hráli trochu výš. Byli jsme lepší, ale gól dala paradoxně Višňová. V přesilovce jsme hráli v křeči, ale pak z ojedinělé, ale hezké akce vyrovnali. Zasloužená remíza,“ uvedl Milan Bláha, kouč Frýdlantu.