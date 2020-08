Druhým kolem pokračovala druhá nejvyšší krajská soutěž. Střelcem kola se stal díky hattricku pěnčínský Tomáš Schmeiler, dvacetiletý borec. On a jeho spoluhráči za dva zápasy nasázeli deset branek. Béčko Velkých Hamrů jich dalo o jeden méně.

RUPRECHTICE – RYNOLTICE 2:1 (2:1)

Domácím vyšel první brejk a Průcha sice po sólu nechal vyniknout gólmana Vacka, jenže vyraženou střelu stihl dorazit na 1:0. Překvapivě více možností na zakončení měly Ruprechtice, ale do centru dokázal hlavičkou vlétnout Hanzl, který srovnal skóre. Hosté byli nebezpečně rychlí, domácí však dokázali čelit atakům.

Ruprechtičtí dokázali vedení strhnout opět na svoji stranu, kdy Kaiser našel skulinku mezi rukama brankáře a tyčí. Velikou šanci měl ještě domácí Pekař, jenže sám před brankářem dal lob mimo tyče. Hrálo se důrazně a ještě před poločasem byl vyloučen hostující Bláha po druhé žluté kartě za fauly.

Kupodivu Rynoltice v deseti stále kousaly a jejich ofenziva byla hodně dobrá. Naproti tomu Ruprechtice chtěly pojistku vedení, ale v koncovce šancí zklamali Kaiser, Horák a hlavě Stříteský, kterého senzačně vykryl brankář Vacek, jenž se často pohyboval mimo vápno a byl takovým zametačem za svojí obranou.

Také jeho protějšek Vavřich se rozhodně nenudil a minimálně třikrát svůj tým podržel. Rynoltičtí měli několik závarů, z nichž mohli profitovat, jenže domácí přidávali i trochu štěstí při bránění. Nakonec z duelu bylo drama do posledních sekund.

„Určitě nejsme zklamaní, šance jsme měli. Druhý poločas byl z naší strany dobrý, i v deseti jsme nepolevili, měli další možnosti na vyrovnání. Vyzkoušeli jsme si, že i v oslabení dokážeme zahrát. Jedeme dál, za týden hrajeme další zápas,“ uvedl trenér Jaroslav Vacek st.

Ruprechtickému trenéru Michalovi Řezkovi domácí premiéra vyšla a po třech bodech z Mimoně bere další tři: „Byl to bojovný zápas z obou stran, ale takový jsem čekal. Bylo to vyrovnané. Pomohla nám červená karta, kdy pak soupeř hru zjednodušil, ale my jsme měli ze 3 – 4 brejků určitě skórovat. Rynoltice byly hodně kvalitní, takže z toho bylo drama až do konce.“

Branky: 7. Průcha, 35. Kaiser – 22. Hanzl. Rozhodčí: Švajdler, ŽK: 3:3, ČK: 44. Bláha (Ry), 100 diváků.

Ruprechtice: Vavřich – Pokorný, Souček, Rampáček st., M. Šrajbr – Horák (80. Schmidbauer), Feri, Rampáček ml. (60. Stříteský), Pekař (73. Vrtal) – Průcha, Kaiser.

Rynoltice: Jan Vacek – Zelený, Bláha, Švarc, Lukáš Čermák – Noel, Chwiedziuk, Moravec, Hanzl (83. Ryšavý) – Firman, Filip Čermák (70. Tomáš Vacek).

DALŠÍ VÝSLEDKY

KRÁSNÁ STUDÁNKA – MIMOŇ 3:0 (2:0). Branky: vlastní, Házi, Eimann. Rozhodčí: Urbánek, 90 diváků.

VELKÉ HAMRY B – DOUBÍ 5:0 (2:0). Branky: Hrušovský, Syrovátka, F. Jeřábek, Javůrek, Gregor. Rozhodčí: Šubrt, 50 diváků.

PĚNČÍN (JBC) – LOMNICE 0:1 (0:0). Branka: Drahoňovský. Rozhodčí: Ďörď, ŽK: 2:2, 70 diváků.

HEJNICE – KOŠŤÁLOV/LIBŠTÁT 5:0 (3:0). Branky: D. Neumann 2, Kozel, Kobr, Sirůček. Rozhodčí: Kánská, ŽK: 2:2, 80 diváků.

PĚNČÍN (LBC) – JENIŠOVICE 7:1 (4:1). Branky: Schmeiler 3, T. Bárta 2, Žďárský, Mendlík – Randák z pen. Rozhodčí: Čurda, ŽK: 1:0, 120 diváků.

BÍLÝ KOSTEL – BĚLÁ 2:1 (1:0). Branky: Studnička, Resl – Navrátil. Rozhodčí: Zboroň, ŽK: 3:1, 170 diváků.