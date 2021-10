Ten dominanci v soutěži potvrdil díky domácí výhře v souboji gigantů nad překvapením sezony rezervou Velkých Hamrů 3:1. Druhá je po výhře v Sedmihorkách Skalice u České Lípy a třetí Hrádek nad Nisou, který veze tři body za vítězství 2:1 v Lomnici nad Popelkou.

TURNOV – VELKÉ HAMRY B 3:1 (2:1)

Magnet kola Turnov – Velké Hamry B sledovaly dvě stovky fanoušků. „V poslední době nehrajeme úplně dobře, ale tentokrát to byl dobrý zápas, bojovný a nám pomohlo vyloučení hostujícího hráče za nedisciplinovanost,“ uvedl Petr Koubus, sportovní manažer lídra tabulky, jehož tým otáčel stav z 0:1. Utkání po dvou rychlých kartách v rychlém sledu (38. a 40. minutě) nedohrál Albert Kozák.

Turnov tak soutěži dál s 31 body vládne. „Ne vše je podle představ, ale spokojení jsme,“ dodal Koubus.

Asistent trenéra hamrovského týmu, který je v tabulce čtvrtý, Rudolf Říha rovněž našel na výkonu nedostatky.

„Z naší strany nebyla hra v prvním poločase úplně ideální. Za stavu 2:1, jsme se nechali ještě ve 40. minutě zbytečně vyloučit. Kozák po dvou žlutých, při faulu na něho, strčil do protihráče. První půle se dohrála s výsledkem 2:1. Ve druhém poločase se naši kluci semkli. Hráli jsme i v deseti dobrý, bojovný fotbal. Domácím se z jedné šance ale podařilo dát na 3:1 a tím zápas skončil. V deseti už jsme neměli sílu to otočit. Je to pro nás zklamání. Ale jde o náš B tým, jsme na čtvrtém místě, až tak nejde o výsledek, ale o to, že si kluci s Turnovem zahráli důležitý zápas, navíc se soupeřem, který je první v tabulce. Zase až tak špatně to nedopadlo a výsledek není opravdu žádná tragédie.“ V sobotu se Hamry B utkají s Lomnicí nad Popelkou.

LOMNICE N. P. – HRÁDEK N. N. 1:2 (0:1)

Právě z hřiště Lomnice si přivezl cennou výhru v tabulce třetí Hrádek nad Nisou. „Hrálo se na těžkém, podmáčeném hřišti. První poločas to bylo dost opatrné, mi byli víc na míči a v závěru poločasu jsme se tečovanou střelou dostali do vedení. Po přestávce soupeř hru otevřel, ale my jsme šance nevyužili a naopak po autu inkasovali na 1:1. Pak jsme ještě přidali, tlačili soupeře a až v 82. minutě dali po skrumáži rozhodující branku,“ řekl k utkání předseda hrádecké party Ondřej Holeček.

Venkovní výhry, navíc proti snaživému soupeři si cenil. „Jsme spokojení, teď se nám podařilo dát dohromady sestavu, až na dvě výjimky máme kádr pohromadě, někteří kluci se vrátili, včetně mě, máme i lidi na střídání a to se promítá do výsledků,“ dodal Holeček, jenž je po potížích s kolenem už opět na hřišti.

ŽELEZNÝ BROD – VIŠŇOVÁ 1:3 (0:2)

Po třech výhrách chtěl brodský tým potrápit i dalšího soupeře. Proti Višňové se to nepodařilo, Železný Brod doma prohrál 1:3. Ale hrál v prvním poločase špatně, kupily se chyby. V 9. minutě přímý kop Mazánka vyřešil brankář Čapek. V 16. chyboval Rozkovec a brankář Čapek následně fauloval. Kopala se penalta proti domácím. Tu se štěstím proměnil Michálek a bylo to 0:1. Ve 28. přišla další chyba tentokrát Makuly. Brankář Čapek opět zachraňoval.

Ke konci poločasu přišla další penalta pro hosty. Tu opět proměnil Michálek. Naštvaní domácí při odchodu do kabiny spílali hlavnímu rozhodčímu, který svým zásahem ovlivnil průběh zápasu. Ve druhé půli byl Brod lepší. Tomáš Kotlár sice snížil, ale minutu před koncem hostující Michálek dovršil hattrick.

NOVÝ BOR – HEJNICE 3:1 (2:1)

Roli favorita splnil Nový Bor, který doma přetlačil poslední Hejnice 3:1. Byla to ale pro svěřence Jana Broschinského těžká šichta.

„Většinou to tak bývá, když hrajete s posledním. Klukům jsem připomněl, že to nebude lehké, že Hejnice budou kousat. Bušili jsme do nich, ale prohrávali jsme. Do poločasu jsme to naštěstí otočili, po změně přidal Stromecký třetí trefu. V závěru jsme se ale zatáhli, Hejnice zase kousaly. Jsem rád, že jsme vyhráli a vlastně potvrdili bodovou šňůru z posledních zápasů. Do konce podzimu by rád získal šest bodů,“ přiznal Jan Broschinský, kouč Nového Boru.

SEDMIHORKY – SKALICE 0:1 (0:0)

Favorizovaná Skalice se hodně nadřela na půdě Sedmihorek. Remízový stav rozsekl v 75. minutě Pečenka.

„Moc dobře jsme věděli, jak domácí v minulém kole trápili Turnov. Hrálo se těžkém a měkkém terénu. Ukázala se naše bolest, neproměňování šancí. Po změně stran jsme dokonce nedali penaltu. Naštěstí střídající Kliment vymyslel přihrávku na Stopu. Ten utekl, dal to před branku, kde to uklidil Pečenka. V závěru nás podržel Vosecký. Domácí nehráli špatně, přesto si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ podotkl Zdeněk Baťka, trenér vítězné Skalice.

FRÝDLANT – STRÁŽ P. R. 9:2 (4:1)

Frýdlant doma deklasoval Stráž pod Ralskem, nebylo daleko k desítce. „Přitom to nezačalo špatně. Vše zlomila branka na 4:1, která padla z penalty, navíc jsem šli do deseti. Chtěl jsme hrát fotbal, ale měli jsme hodně laciných ztrát. Za mě je to velká ostuda. Musíme se ponaučit a v dalších zápasech se přepnout na úplně jinou výkonnost. Bohužel se porážíme sami,“ řekl Jakub Vacek, fotbalista Stráže.