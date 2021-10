Slovan je tak v tabulce o skóre na pátém místě. Dostal se před něj Frýdlant, který porazil Desnou 4:0, třetí je po venkovní výhře Skalice, a tak nejvážnějším pronásledovatelem vedoucího mužstva tabulky zůstává rezerva Velkých Hamrů. Ta porazila Stráž pod Ralskem 3:1 a na první místo ztrácí dva body. Na opačném pólu na první bod čekají Hejnice.

FK TURNOV- HRÁDEK NAD NISOU 1:1 (1:1)

„Tentokrát jsem nespokojený. Zápas jsme měli herně pod kontrolou, ale soupeř nám dal z brejku branku. Stihli jsme do poločasu vyrovnat, ale ve druhém poločasu, tlaku a hře skoro na jednu branku jsme se prosadit nedokázali. Byli jsme v koncovce zbrklí a korunu jsme tomu dali v závěru, kdy jsme neproměnili penaltu. Mohli jsme to dohrát do tří bodů, ale nedohráli. My jsme dva body ztratili, soupeř jeden vybojoval,“ řekl Emil Šafář, trenér FK Turnov a pochvaloval si atmosféru: „Ohlasy fanoušků byly pozitivní, tlačili jsme na jednu bránu, ale výsledku je škoda.“

FRÝDLANT – DESNÁ 4:0 (1:0)

Přes sto fanoušků zavítalo i do Frýdlantu, domácí si za jejich podpory připsali šestou výhru v sezoně a drží se v popředí tabulky. „Hra vypadala až úsměvně, neboť jsme po poločase měli vést 5:0 a i ve druhém jsme další plejádu příležitostí opět nevyužili. Soupeř naši branku neohrozil a výsledek je pro něj milosrdný,“ uvedl předseda frýdlantského klubu Martin Budzel, který je rád, že jeho tým patří do první čtyřky: „Chtěli jsme v ní být a čekal jsem, že nahoře budou ještě Skalice, Hrádek a Turnov. Překvapením jsou Velké Hamry B. Tato pětka se od ostatních asi odtrhne.“

NOVÝ BOR – SEDMIHORKY 2:1 (1:1)

Třetí výhru v řadě zapsal Nový Bor, který tak poskočil v tabulce do horní poloviny. Těsnou výhru zařídil dvoubrankový Jan Broschinský.

„Za výhru jsem samozřejmě rád, ale byl to nejtěžší zápas z té naší série. Byl to vyrovnaný boj, naštěstí se střelecky daří Bróšovi, bylo by dobře, kdyby se k němu zase někdo přidal. Už před Turnovem jsme si v kabině něco řekli. Kluci to plní, navíc mají daleko větší disciplínu. Je potřeba pochválit mladé hráče, předvádějí dobré výkony. Musím to zaklepat, ale také se nám vyprázdnila marodka. Je to hodně znát. Vyplatilo se nám nehrát na krásu, ale na body. Tabulka je teď pro nás příjemnější,“ usmál se Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.

ROVENSKO – SKALICE 0:1 (0:0)

Třetí místo drží Skalice, která za poslední tři zápasy zapsala devět bodů. V Rovensku jí pomohla 77. minuta a vítězná trefa Pečenky.

„Předvedli jsme naší tradiční hru. Měli jsme územní převahu, ale nevyužívali jsme šance. Domácí měli dlouho sílu vzdorovat. Měli jsme kopat penaltu, ale nic se nestalo. Vzápětí byl za protesty vyloučen Kaňkovský. To mě mrzí. O chvilku později se pak na zadní tyči prosadil Pečenka a rozhodl. Poslední tři zápasy jsou pro nás velkou vzpruhou. Na tabulku ale nekoukáme, koukáme sami na sebe. Teď máme před sebou velmi těžké soupeře. Uvidíme, co z toho bude,“ podotkl Zdeněk Baťka, trenér Skalice.

VELKÉ HAMRY B – STRÁŽ POD RALSKEM 3:1 (3:1)

Domácí potvrdili roli favorita, snaživé hosty porazili díky trefám v prvním poločase. Stráž je v tabulce desátá. „Zápas nám vyšel sice vyšel herně, ale body nemáme. Doplatili jsme na patnáctiminutový úsek v prvním poločase, kdy nám domácí dali tři branky. Hamry byly kvalitnější na míči, my hrozili z rychlých protiútoků. Po změně stran byl na hřišti ten samý scénář. Domácí nás do šancí nepouštěli. Snad jen na konci, když Mitáč trefil břevno,“ řekl k průběhu zápasu Karel Knejzlík, trenér hostující Stráže. Za domácí trenér Zdeněk Bryscejn: „Potkali jsme se s dobře organizovaným týmem. Z naší strany jsme předvedli málo, náš výkon neměl šťávu. Vytváříme si šance, ale nevyužijeme je. Zápas jsme sice pod kontrolou měli, ale já čekám od hráčů víc.“

ŽELEZNÝ BROD – HEJNICE 7:0 (3:0)

Na Brod čekal poslední tým tabulky. Domácí měli trochu obavy, ale ty byly liché. Hned od úvodu byl rozdíl mezi týmy značný. „Už v 7. minutě přišel přímý kop Jelínka, ale gólem neskončil.V 8. minutě Marek Šefr otevřel skóre zápasu 1:0. A pak přidal ještě další ve 12. a 88. minutě a završil tak svůj hattrick. Tentokrát Brod v pohodě kráčel k povinné výhře. Připsali jsme si do tabulky druhou výhru v uplynulém týdnu,“ zhodnotil utkání za domácí vedoucí týmu Jaroslav Kletečka.