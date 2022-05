„Dokud si hráči budou dělat na hřišti co chtějí, bude to takhle dopadat,“ zlobil se Jan Broschinský, kouč Nového Boru. „Kromě Broschinského a Stromeckého zahráli všichni hrubý podprůměr. Na Turnov se poctivě připravujeme, pak přijde rychlý gól po obrovské hrubce brankáře. Pak se to jenom vezlo,“ kroutil hlavou.

„Nechápu to. Jednou zahrajeme dobře, za týden to odflákneme. Já být hráčem, tak po takovém zápase se stydím chodit po Novém Boru. Jsem strašně zklamaný, sednu si s vedením, přemýšlím o rezignaci. Po podzimu jsme měli jiné ambice, naštěstí těch bodů máme hodně. Ale tohle byla ostuda,“ dodal. „Soupeř asi nepřijel v optimálním rozpoložení, my jsme naopak byli dobře připraveni. Byla to jednoznačná záležitost. Hosté mohli vývoj zdramatizovat jedině za stavu 0:1, kdy měli trestňák, ale trefili jen břevno. Pak už nám tam padal jeden gól za druhým,“ řekl Tomáš Nosek, trenér FK Turnov.

Na své svěřence netlačil, aby dali desítku. „Mně bylo Honzy Broschinského na lavičce soupeře líto, hráli jsme spolu. Případný desátý gól, který by výsledek zaokrouhlil by pro mě nebyl radostný okamžik,“ dodal kouč lídra.

Druhé místo drží Velké Hamry B, které doma porazily na jaře dobře hrající Višňovou 2:0.

„Vyhráli jsme, ale s výkonem moc spokojený nejsem. V prvním poločase jsme se přizpůsobili soupeři, který moc nepospíchal. Tak jsme hráli také pomalu a složitě. V kabině jsme si něco řekli, ve druhé půlce nám vyšlo střídání. Krásné dva góly dal Macháček. Trochu jsme si to zkomplikovali před koncem, když se nechal vyloučit Jelínek. Ale zápas jsme pak už v klidu dohráli. Rád bych, aby kvalitní výkony předváděli i mladí hráči,“ hodnotil utkání Zdeněk Bryscejn, kouč Velkých Hamrů.

Tři body má také třetí Skalice, která urvala na půdě Železného Brodu výhru 2:1. Tu hostům vystřelil Kotek, který proměnil pokutový kop za faul domácího brankáře na kapitána Hauera.

„Po zápase ve mně bublaly obrovské emoci. Nerad brečím a stěžuju si. Ale tentokrát musím zhodnotit výkon hlavního rozhodčího a jeho asistenta. Utkání bylo velice kvalitní z obou stran, přijel velice dobrý tým. Zejména v prvním poločase předváděla obě mužstva kvalitní, nadstandardní výkon. A to bylo slyšet i v ohlasech diváků po zápase. Bohužel, ve druhém poločase hrubě ovlivnil zápas hlavní rozhodčí, když odpískal pokutový kop. Ať se každý podívá na videozáznam a uvidí, že nás neporazila Skalice, ale rozhodčí. Byli jsme z toho smutní a těžko se nám to po zápase vstřebávalo,“ kroutil nevěřícně hlavou Milan Mayer, trenér Železného Brodu.

„Přijeli jsme pro tři body a máme je. Hra byla neurovnaná, místy tvrdá. Ale myslím si, že na šance jsme byli lepší. Skóre jsme museli otáčet. Za mě penalta jasná, brankář trefil Hauer kolíkama do stehna. V závěru jsme to mohli pojistit, ale další dvě šance jsme zazdili. Hrozně mě mrzely vulgarity ze strany domácí lavičky a diváků. Aby na vás někdo půl hodiny v kuse sprostě nadával, to už jsem dlouho nezažil,“ divil se Zdeněk Baťka, trenér Skalice.

Na vítězství se nadřel čtvrtý Hrádek nad Nisou, který doma udolal bojovnou Stráž pod Ralskem až díky brance Kavana ze 60. mnuty. „Nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Za stavu 0:0 jsme měli několik nadějích šancí, domácí podržel brankář Rob. Sami jsme dostali smolnou branku, kdy to Kavana trefilo do krku. Je vidět, že nedáváme góly. Mrzí mě jak porážka, tak zranění kapitána Košťála, který tak rozšířil naší velkou jarní marodku,“ lomil rukama Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem.

„Bylo to těžké utkání, soupeře jsme devadesát minut dobývali, měl dobře organizovanou defenzivu. Naštěstí jsme využili jednu standardku, pak ještě dvě šance zahodili, ale za výhru jsme rádi," uvedl hrající předseda vítězů Ondřej Holeček.

Slovan ztrácí na vedoucí Turnov pět bodů, ale na druhou rezervu Velkých Hamrů jen dva a na třetí Skalici u České Lípy jeden bod. Už v sobotu přivítá na svém hřišti od 17.00 ve velkém šlágru 23. kola vedoucí FK Turnov. „Nejsme ještě v ideálním složení, někteří kluci nám chybějí. Bude to těžký zápas, snad nedopadneme jako Nový Bor," dodal Holeček.

Hned za Stráží je v tabulce Rovensko, které doma vybojovalo pro Sedmihorkám bod za remízu 1:1.

„Za remízu jsme rádi, i když jsme byli lepší. Nastřelili jsme břevno, ale dali jsme si vlastní gól. Šimek po krásné šanci vyrovnal. Utkání bylo kvalitní, diváci viděli v derby pěkný fotbal. Za bod jsme rádi, sestupovat snad nebudeme,“ věří předseda Rovenska Marek Náhlovský.

„Spokojená byla asi obě mužstva. Mohli jsme prohrát i vyhrát. Soupeř měl v průběhu zápasu více ze hry, byl bojovnější, my jsme se přizpůsobili a nehráli jsme svoji hru. Také jsme ale měli několik šancí, nastřelili jsme několikrát břevno. Ale to bylo na každé straně. O body jsme se spravedlivě podělili, ale Rovensko lehce aktivnější tentokrát bylo,“ všiml si Miroslav Kobrle, vedoucí Sedmihorek.