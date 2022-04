Trenér domácích Tomáš Nosek ale přijímal gratulace velmi odtažitě. „Oslavovat dnes není co, sice jsme vyhráli, ale my v soutěži nehrajeme na ostatní týmy. Chci po hráčích, aby posunuli hru na lepší úroveň a dnes se to moc nedařilo,” popisuje Nosek.

Z lavičky domácích se nejčastěji ozýval trenérův pokyn k trpělivosti. „Snažil jsem se kluky uklidnit, slabší Brod proti nám zvolil hru jenom na svojí polovině a pro nás bylo složité dobývat jejich obranu,” říká trenér. Jeho slova potvrzuje i dvaadvacetiletý turnovský obránce Kryštof Provazník. „Nevydrželi jsme soupeřovu zataženou obranu dlouho obehrávat. Vždycky jsme zkusili jít rychle dopředu a dát gól. Ale většinou z toho byly spíš ztráty,” zpytuje svědomí Provazník.

Hosté zvolili defenzivní hru, která jim nesla ovoce. První poločas dokázali dohrát s jediným inkasovaným gólem. „Mrzí mě druhý gól, který byl úplně laciný. Viděl jsem, že hráče to frustrovalo. Do té doby se těšili z toho, jak hrajou dobře a tohle je zlomilo,” popisuje trenér Josef Hloušek. Spokojenost s výkonem svých svěřenců ale neskrývá: „Čelili jsme jsme velké síle, aspirantům na postup do divize. Popasovali jsme se s tím velmi dobře,” hodnotí Hloušek.

Klub z Železného Brodu se dva roky nemohl odlepit ode dna tabulky. Letos si zatím hlídá bezpečné místo v jejím středu, a tam by se rád i udržel. „Máme mladé hráče, budujeme stabilní tým, který z každého zápasu na takové úrovni sbírá zkušenosti a v budoucnu, doufám, může jenom překvapit,” usmívá se Hloušek.

Mužstvo Turnova by naopak z krajského přeboru chtělo postoupit výš. Trenér Tomáš Nosek trénuje s A-týmem teprve od ledna tohoto roku. „S hráči se postupně seznamuji. Mám asi docela vysoké nároky a tendenci je po fotbalové stránce trochu vychovávat,” přiznává turnovský kouč. „Postup do divize je jeden z cílů, ale nůž na krku nemám. Chceme především zvednout kvalitu fotbalu a vybudovat perspektivní mužstvo,” popisuje Nosek svou pozici v týmu.