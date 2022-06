„Nejprve bych chtěl pogratulovat Turnovu k postup. Budu jim v divizi fandit a věřím, že tam udělají solidní výsledek. Tu porážku beru hlavně na sebe, měl jsem tým na tenhle zápas daleko lépe připravit. Dvacet minut jsme hráli dobře, ale dělali jsme velké chyby. Třeba když jsme snížili na 1:3, tak vzápětí přišla minela v rozehrávce, další gól a už se to vezlo,“ zlomeně pravil Zdeněk Baťka, kouč Skalice, která si brousila zuby na první místo.

Střelci se v závěru sezony činili. Šest branek dal rovněž Nový Bor celku Desné, Sedmihorky porazily 5:0 poslední Hejnice. V derby z Liberecka vyzrál Frýdlant na celek z Hrádku nad Nisou 2:0.

„Pohodový zápas, mohli jsme dát klidně i deset gólů. Soupeř mě zklamal. Zahráli si i dorostenci, mrzí mě, že jsme dostali dvě branky. Ale kluci měli chuť a chtěli hlavně vyhrát,“ jsem spokojený,“ řekl po výhře 6:2 nad Desnou Jan Broschinský, kouč Nového Boru.

„Do Boru jsme nepřijeli s poraženeckou náladou, ale, bohužel, jsme nedokázali zopakovat zodpovědný výkon z předešlých utkání. Bojovnost našim klukům nescházela, bohužel, zodpovědnost v obranné činnosti ano. V obranné fázi jsme se nevyvarovali zbytečných chyb v rozehrávce, když jsme řešili i pod tlakem situace složitě namísto jednoduchého odkopu balonu. Soupeř se tak dostával lacino k balonu a dokázal jednoduché situace využít ke skórování. My jsme navíc byli málo důrazní v soubojích ve vápně,“ pravil Zdeněk Kopal, vedoucí Desné.

Sledovaný souboj Slovanů vyhrál domácí Frýdlant, který se dvakrát prosadil už v prvním poločase. O branky se postarali Jaroslav Kozák ve 23. a Tomáš Mazánek v 31. minutě. „Nechytili jsme začátek zápasu, kdy jsme inkasovali po standardní situaci a následně naší zbytečné ztrátě míče. Pak jsme se zlepšili, byli aktivnější na míči, ale z pološancí jsme góly nedali. Vyložené stoprocentní tutovky jsme ale neměli, proto považuji výsledek asi za spravedlivý,“ řekl hrající předseda poraženého Hrádku nad Nisou Ondřej Holeček.

„Hrádek měl být na pátém místě papírovým favoritem, měl na nás dost bodů náskok a ještě nedávno pošilhával po postupu do divize. Čekal jsem od něj asi malinko víc. Zápas jsme v deštivém počasí zvládli. První gól jsme dali po rohu a následné hlavičce na zadní tyči, druhý z hranice vápna. Pak jsme prakticky soupeře do ničeho nepustili a hráli, co jsme potřebovali,“ hodnotil duel předseda frýdlantského klubu Martin Budzel.

Stráž pod Ralskem vyhrála v Železném Brodě 3:0, mohla tak slavit vítězství po dvou měsících. „Prodali jsme svou zkušenost, trestali jsme každou chybu soupeře, navíc nám výborně zachytal brankář Reitmajer. Domácí byli na začátku lepší a měli šance, ale přepálili to. Po změně stran jsme měli více sil,“ usmíval se Karel Knejzlík, kouč Stráže.

„Výsledek je pro nás krutý. Dělá nám problém dát gól z jakékoli vyložené šance. Nervozitu jsme měli na kopačkách i v hlavách, byla to degradace našeho druhého zápasu. Těžko se mi to hodnotí,“ smutně pravil Milan Mayer, železnobrodský trenér.

Lomnice si doma vyšlápla na béčko Velkých Hamrů, když ho porazila 4:3. „Podařilo se nám porazit Hamry B, to se hned tak někomu nestane, kousali to dost těžko. Věděli jsme, že vyhráli pohár, asi moc slavili. Nám to sedlo, přálo nám i štěstí. Byl jsem trochu hustější, protože minule v Hrádku nám to moc nevyšlo,“ usmíval se Zdeněk Baudyš, spokojený prezident Lomnice.

Tři body doma vybojovalo Rovensko, které překvapilo dalšího favorita. Višňovou doma porazilo 3:2. „Na to, že to byl favorit, tak jsme ho sfoukli jako svíčku. Hráli jsme s omlazeným týmem, nasadili jsme do boje dorostem, do brány sedmnáctiletého gólmana. Byl to nádherný zápas, tři body jasné, Šimek dal hattrick, přálo počasí, pěkná tráva, spokojení diváci. Zachránili jsme se a uvidíme, co nás čeká dál. Je vidět, že, když se sejde všechno se vším, tak se hraje nádherný fotbal. Ke konci jsme sice odešli trochu fyzicky, soupeř hodně tlačil, chtěl vyhrát, v závěru byl zápas trochu vyhecovaný. Ale to k tomu patří, přišlo asi dvě stě diváků. Po sobotní rozlučce budou mít kluci jen krátké volno. Začít má soutěž už zkraje srpna, takže se chceme sejít co nejdřív,“ prozradil Deníku Marek Náhlovský, předseda Rovenska.