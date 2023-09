Jeho tým ztratil dva body po rohovém kopu domácích, ve třetí nastavené minutě. "Skalice měla v posledních dvaceti pětadvaceti minutách velký tlak a šance. Z toho pramenila i ta poslední situace, kdy si naběhl soupeřův brankář a hlavou vyrovnal," vrátil se ke koncovce víkendového šlágru.

"Chtěl bych kluky pochválit. Hlavně za tu vůli, jak šli za vyrovnáním,“ pravil Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Hosté šli do vedení v 21. minutě, kdy za Voseckým skončil tečovaný pokus, který vyslal kapitán Filip Strya. "My jsme se v prvním poločase hledali. Dlouho jsme se dostávali do tempa, navíc tam byly zbrklé chyby. Od té doby, co šel Hrádek do vedení, tak už měl jenom dvě šance, které jsme mu ve druhém poločase darovali,“ pokračoval Baťka.

"V prvním poločase nám taktika vycházela, hráli jsme z bloku na brejky, jeden jsme i po tečoavné střele ze střední vzdálenosti využili. Škoda nevyužitých protiútoků v úvodu druhé půle," litoval Holeček.

Skalice pak v závěru utkání vyšponovala svůj tlak na nejvyšší obrátky, vyrovnání viselo ve vzduchu. "Zhruba od 65. minuty to byl festival našich zahozených šancí. Hrádek jsme zmáčkli, ten se sotva dostal za půlku a prakticky jenom odkopával míče z vápna,“ řekl kouč Skalice.

Kýžené branky se ale domácí dočkali až v nastaveném čase, kdy se prosadil již zmiňovaný skalický gólman Jiří Vosecký. "Šli jsme do velkého rizika a vrhli všechny síly do útoku. Na rohový kop šel právě i Jirka Vosecký a hlavou nám zajistil bod,“ hlesl Baťka

Hrádek sice zaznamenal první ztrátu v soutěži, přesto byl s bodem spokojený. „Asi tři kluci ze základní sestavy nám chyběli, hru nám neoživila ani střídání. Vzhledem ke všem okolnostem a aktuálnímu našemu rozpoložení ten výsledek bereme. Skalice bude hrát vysoko, moc mužstev tady bodovat nebude,“ dodal Holeček.