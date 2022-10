Domácí si vypracovali do poločasu dvoubrankový náskok, hosté dohrávali bez vyloučeného Pavla Grepla v 56. minutě. Vedoucí domácího týmu Zdeněk Baudyš řekl: „První poločas byl asi náš nejlepší, který jsme na podzim zahráli. Oboustranně to byl dnes výborný fotbal, dali jsme dva pěkné góly, Fedorko a Lábek to oba udělali moc hezky. Pochvalu zaslouží taky náš gólman, dva góly chytil. Hosté dostali červenou kartu, šli do deseti a pak už to bylo hodně nervózní. I v deseti nám ale dali gól na 2:1, ale utkání rozhodl právě gól Fedorka. Ve druhé půli už moc fotbalu k vidění nebylo, spíš hodně karet a nervozita, dost faulů. Soupeř to nezvládl a my jsme taky hloupě faulovali. Zápas jsme vyhráli, bodů máme jako nikdy. Teď jedeme do Hamrů, to bude zajímavé utkání.“

"Bohužel náš pohled na utkání, byl o hodně jiný než měli domácí, cítíme se totiž poškozeni výkonem rozhodčího. Červené jsme dostali dvě, první vymyšlenou ve 40.minutě a druhou za protesty v 56. minutě dostal již na lavičce náš hráč Grepl," řekl Ondřej Holeček, předseda hostujícího klubu.

Sedmihorky – Slovan Frýdlant 5:1 (2:0)

Za domácí trenér Pavel Šafář mohl být v dobré náladě: „Jsem spokojený s výsledkem i se hrou, na těžkém terénu byla velice dobrá. Zápas měl kvalitu. Několik výtek bude, ale jinak hráči zvládli utkání dobře. Trochu nám udělalo problém střídání, ale zvládli jsme to a mám radost, že se konečně prosadil střelecky Martin Ložek a také Matěj a Marek Randákovi, kteří dali v začátku hned góly. Teď nás čeká Višňová. Bude to pro nás oříšek, má dva výborné hráče, útočníky. Doma hraje Višňová dost nepříjemně. Nečeká nás tam asi ani příliš kvalitní hřiště. Zápas nebude jednoduchý, ale neřeknu nic jiného než, že tam jedeme vyhrát.“

Pěnčín – Višňová 1:0 (0:0)

Kouč domácích Emil Šafář: „Počasí, mlha, terén, jedno s druhým. A hlavně těžký zápas. Nás v poslední době sráží neproměňování šancí. Jednu takovou jsme měli hned v první minutě a za chvíli na to další. Výborný výkon u nás podal gólman Martin Zoul, který naše vítězství udržel až do úplného konce. My jsme neproměňovali. Měli jsme minimálně čtyři gólové příležitosti, které jsme nevyužili. Krásnou akci pak udělal Pepa Pour a dal z ní rozhodující gól.

Stráž p. Ralskem – Skalice u České Lípy 0:1 (0:0)

Fotbalisté Skalice zvládli těžké derby ve Stráži. Jedinou branku zápasu vstřelil ve druhém poločase skalický Konečný. „Jsem spokojený jak s výhrou, tak předvedeným výkonem. Tohle je Skalice podle mého gusta. Bojovná, organizovaná, kombinační. Vyhráli jsme zcela zasloužené. Domácí měli dvě náznaky šancí, na konci trefili tyč. Jinak nic neměli. Hodně mě mrzí závěr. Rozhodčí v prvním poločase pískal výborně, posledních patnáct minut přehlédl tři nesmyslné zákroky domácích na naše hráče. Vrchol byl zákrok Rolla na našeho brankáře Voseckého. Zbytečně se to vyhrotilo, jinak to byl slušný zápas,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Nový Bor – Železný Brod 5:2 (4:0)

Důležitý zápas „o šest bodů“ zvládl Nový Bor. Domácí rozhodli v prvním poločase, kdy hostům nasypali čtyři branky. „Konečně jsme se sešli kompletní a na našem výkonu to bylo okamžitě znát. Brod jsme přehráli, ve druhém půli jsme to prostřídali a za stavu 5:0 už trochu polevili. Teď sice hrajeme dvakrát venku, ale věřím, že pokud budeme hrát v tomhle složení, nějaké body do konce podzimu urveme. Pro zimní klid je to potřeba,“ usmíval se Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru.

Milan Mayer trenér hostů: „Pořád stejná písnička. Jsme lajdáci, je to neuvěřitelné. V šatně se na všechno připravíme, všichni to chápou. Vylezeme na hřiště a je konec. Už v 9. minutě soupeř nedá, my se z toho nepoučíme a uděláme tři chyby, no a dostaneme tři góly. To není možné do nekonečna tolerovat. A ve 32. minutě jsme stáhli dva kluky, prohrávali jsme už 4:0. Je po zápase.“

Rovensko – Mimoň 3:4 (1:2)

Za domácí asistent trenéra Marek Náhlovský: „Důležité utkání se nám, bohužel, nepovedlo. Soupeř byl slabý, ale my jsme byli ještě slabší. Chyběli nám klíčoví hráči, útočníci, kteří zakončují a dávají góly, jako je Šimek a Drozen. Taky máme velkou marodku. Zranil se nám navíc Pařízek, který ještě hraje za Turnov futsal, tak právě při něm. Za nás nastoupil slepený mančaft, góly byly laciné, soupeři jsme je připravili.

„Hrálo se na špatném terénu, brankáři vlastně stáli v blátě. Byli jsme ale lepší, Rovensko mě výkonem trochu zklamalo. Kluci bojovali a plnili to, co jsme si řekli. Je pravda, že nás domácí za stavu 2:3 tlačili. Jenže když vyrovnali, tak přestali. Hrdinou byl Filip Foubík, který si nejprve vstřelil vlastní gól, aby v závěru rozhodl o naší výhře. Mám pocit, že jsme prostě chtěli více vyhrát,“ pravil Jan Studenovský, trenér Mimoně, kterého jsme po telefonu zastihli v nemocnici před operačním zákrokem.

SK Studenec – TJ Velké Hamry B 1:10 (1:4)

„Pro diváky je 10:1 dobrý výsledek, když si spočítám, že vstupné na zápas je 40 korun, tak za ty peníze aspoň viděli hodně gólů,“ směje se po debaklu trenér domácích Martin Hrubý.

Studenci stále v tabulce nesvítí jediná výhra. „Je to pro nás kruté. Utkání dohrávali tři nebo čtyři hráči základní sestavy. Soupeř měl proti nám tu výhodu, že když mu někdo vypadne, tak může sáhnout do rezervy z divizního celku. My v takovém případě nahrazujeme mladými kluky nebo hráči z okresu,“ krčí rameny Hrubý.