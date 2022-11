„Vítězství se nerodilo lehce, třebaže jsme byli papírovým favoritem. Věděli jsme, že budeme hrát do zahuštěné obrany, což se i potvrdilo. Bohužel jsme hned z první akce soupeře dostali branku, ale naštěstí se nám záhy a rychle podařilo vyrovnat. Do konce poločasu jsme další šance nevyužili a nebyl to pro nás jednoduchý zápas. Pomohlo nám, že jsme z počátečního tlaku a asi tří střel na začátku druhé půle ten gól dali. Trefili jsme břevno, druhá střela byla zblokována, ale třetí už skončila v síti. Bohužel jsme se v dalším průběhu střetnutí zase trápili s koncovkou, a tak jsme se o výsledek tak trochu strachovali až do samotného konce zápasu. Na druhou stranu je pravda, že jsme soupeře k vážnější šanci nepustili a vrátili se na vítěznou vlnu. Jsem rád, že se držíme v popředí tabulky,“ uvedl Ondřej Holeček, předseda Slovanu Hrádek nad Nisou.

„Hrádek byl nepatrně lepší, pro nás to byla smolná prohra, zápas byl vyrovnaný. Domácí byli herně lepší, fotbalovější. My jsme poctivě bránili, bojovností jsme to ukopali,“ podotkl Tomáš Vágenknecht z Rovenska.

ŠAFÁŘ NECHÁPAL KONEC

Druhý Pěnčín potvrdil roli favorita, na půdě Mimoně vyhrál 4:2. Domácí korigovali výsledek až za stavu 0:4…

„Zasloužené vítězství hostů. Narazili jsme zatím na nejlepšího soupeře v soutěži. Nestačili jsme na ně. Snížili jsme až za situace, kdy Pěnčín trochu prostřídal. Dokonce jsme mohli snížit na 3:4, ale výborně tam zasáhl brankář Pěnčína,“ hodnotil utkání Jan Studenovský, kouč předposlední Mimoně.

„Měli jsme zápas rozdělený na dvě části. Do 80. minuty výborný výkon, hra pod kontrolou, držení míče, všechno tak, jak jsme si to naplánovali. Prosadili jsme se gólově. Pak jsme prostřídali. A nevím důvod, proč jsme v několika posledních minutách udělali dvě individuální chyby a darovali tak svojí ležérností a nedbalostí soupeři dva góly. Trochu jsme polevili. Závěr zápasu jsme měli odehrát úplně jinak. Teď jedeme do Hrádku, těším se na to, hráli jsme s ním první zápas, snad to bude soupeř, který s námi bude chtít hrát fotbal,“ doufá Emil Šafář, kouč Pěnčína.

O jedno z překvapeních kola se postarala Višňová, která si před dvěma stovkami diváků vyšlápla na třetí Sedmihorky a po do dvou brankách Ondřeje Michálka a jedné Milana Mazánka vyhrála 3:0. „Mančaft musím pochválit, po delší době zahráli dobře, nahráli si, povedlo se jim to a líbilo se to i divákům. Pomohl nám dobrý vstup do zápasu, kdy jsme se uklidnili vedoucí brankou už v páté minutě po pěkné trefě z přímáku. Další čtyři šance jsme do poločasu nevyužili, ale třebaže soupeř v úvodu druhé půle převzal iniciativu, tak nás uklidnil gól na 2:0,“ uvedl spokojený trenér v tabulce nyní šesté Jiskry Višňové Milan Melka.

HROZNÉ HŘIŠTĚ

„Domácí byli lepší, fotbalovější, akčnější. Vyhráli zaslouženě. My jsme chtěli hrát fotbal, ale na takovém hřišti se pomalu hrát nedalo. Věděli jsme, jakým způsobem bude Višňová hrát. Hrála skvěle, jednoduchý fotbal. My jsme se nepřizpůsobili, nehráli jsme to, co jsme měli a hodně soubojů jsme prohráli. Višňové patří gratulace,“ stručně hlesl Pavel Šafář, kouč Sedmihorek.

Ke konci podzimu se zvedá Nový Bor, který vyhrál na půdě Frýdlantu 3:2. O výhře hostů rozhodl v závěru krásnou trefou Devátý.

„Herně se nám podařil první poločas. V tom druhém jsme se podvědomě zatáhli více, než jsme chtěli a domácí vyrovnali. O výhře rozhodl krásnou trefou Devátý. Pokud budeme kompletní, máme v klidu na střed tabulky. Ale stále zapracováváme mladé hráče a to chvilku trvá,“ pousmál se Stanislav Kouřil, trenér Nového Boru.

Remíza 1:1 se zrodila v Železném Brodě, odkud si bod odvezla Stráž pod Ralskem.

„Remíza je to zasloužená, vybojovaná. Kluci se přesvědčili, že, když se bojuje, dá se uhrát všechno. Utkání bylo trochu ovlivněné výkonem rozhodčího. Neodpískaný přímý kop měl vyloučit jednoho z hostů,“ kroutil hlavou Milan Mayer, trenér Železného Brodu.

„Utkání příliš fotbalové krásy nenabídlo.Na těžkém nerovném terénu bojovala obě mužstva spíše sama se sebou a zápas byl pouze vyčerpávajícím bojem se spoustou ztrát a soubojů. Remíza je ale zasloužená,“ má jasno Karel Knejzlík, kouč Stráže.

Na podzim trápící se Skalice doma tentokráte nezaváhala a poslední Studenec porazila 3:1. Hosté výkonem nezklamali, přesto stále čekají na první výhru.

„Nebylo to jednoduché. Studenec je soupeř, který nemá co ztratit a chce si zahrát fotbal. V prvním poločase jsme opět zahazovali tutové šance a hosté byli ve hře. Zahodili jsme penaltu. Studenec hrál obětavě a bojovně. Po přestávce jsme naštěstí dvě šance proměnili, zbytek utkání už se jenom dohrával,“ nechal se slyšet Zdeněk Baťka, kouč Skalice.