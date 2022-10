„Věděli jsme, že nás přes zraněné a absence čeká kvalitní soupeř. Frýdlantu údajně chybělo asi sedm lidí a to se asi nějak projevilo. V úvodu jsme byli lepší, pak jsme po chybě brankáře zbytečně inkasovali, ale naštěstí jsme do poločasu zvýšili na 2:1. Dobře jsme začali i druhou půli, dali na 3:1, ale soupeř se opět kontaktním gólem přiblížil. Klíčovým momentem podle mého názoru byla 63. minuta, kdy se zbytečně nechal vyloučit domácí stoper Coufal. My jsme dali čtvrtý gól a pak přidali po brejcích další dva. Soupeř to měl v deseti už těžké, navíc nedal penaltu, kterou náš brankář Dan Mohr chytil,“ hodnotil pátou výhru spokojený hrádecký hrající předseda klubu Ondřej Holeček, jenž v 90. minutě sám skóroval a pečetil výsledek na konečných zmiňovaných 6:2 pro hosty.

Spokojeni mohou být rovněž ve Višňové, která doma před 150 diváky porazila Mimoň 4:2.

„Soupeř je oproti nám v tabulce dole, ale docela nás překvapili a hráli nečekaně dobře. Jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli za tři body. Dali jsme rychle prvního góla, který nám pomohl, hosty podle mě naopak srazilo, že trefili tyčku a břevno. Oba celky si vytvářely šance, ale rozhodlo, že jsme byli produktivnější. Vždy jsme vedli o dva góly a soupeř dokázal snížit. Na kvalitě zápasu se do nemalé míry projevil opravdu těžký terén, v tom počasí šel fotbal dolu,“ hodnotil utkání trenér vítězů Milan Melka.

„Já musím své kluky pochválit, předvedli dobrý výkon. Jen mě mrzí, že my chyby soupeře nepotrestáme a nám se pak stane pravý opak. Dvakrát jsem snížil, ale vzápětí si necháme dát branku a soupeř zase odskočí. Je vidět, že jdeme dobrou cestou, naše výkony se zlepšují. Jen ještě odstranit ty velké chyby,“ zdůraznil Jan Studenovský, kouč Mimoně.

Další nečekanou ztrátu registruje Skalice, které doma podlehla Lomnici 2:3. Svěřenci Zdeňka Baťky tak prohráli tři ze čtyř domácích zápasů.

„To nás samozřejmě mrzí. Osudným se nám stal terén. Nechtěli jsme hrát, ale sudí ho uznal za hratelný. Vedli jsme, jenže ke konci poločasu na nás sudí pískl přísnou penaltu. Vzápětí jsme po chybné malé domů prohrávali,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

„Po změně stran jsme vyrovnali, ale pak dostal červenou kapitán Hauer a na konci jsme dostali třetí gól. Bohužel mě mrzí i výkon sudího, který se mi po zápase omlouval. Jsme v situaci, kterou jsme dlouho nezažili. Nedá se nic dělat, musíme zase bodovat venku,“ má jasno.

„Povedlo se. Ale jeli jsme jen s jedním náhradníkem. Zázraky se někdy dějí. Terén byl těžký, domácím se ani moc nechtělo hrát a čekali na verdikt rozhodčích. Tři body ze Skalice je úspěch. Poklona našim klukům, makali, jak mohli. Na to, jak to lepíme, je neuvěřitelné, že jsme dva body od divize. Teď náš čeká Železný Brod, který v tomto kole porazil hamrovské béčko. Nikoho podceňovat nemůžeme,“ přiznal Zdeněk Baudyš, vedoucí Rovenska.

Roli favorita potvrdily Sedmihorky, které doma porazily poslední Studenec 4:1 a zůstávají v tabulce na čtvrtém místě.

„Po minulém neúspěchu na Pěnčíně jsme potřebovali bodovat. A povedlo se nám to. Terén byl těžký, soupeř nás trochu překvapil běhavostí, neodešel fyzicky, jak jsme mysleli. I když je Studenec poslední, tak nechali jeho hráči na hřišti všechno. Za stavu 4:0 se utkání už jenom dohrávalo,“ pokýval hlavou Ondřej Staněk, kouč domácích.

Roli favorita jasně potvrdil Pěnčín, který zvítězil na půdě trápícího se Nového Boru jasně 3:0. Hosté dali všechny góly v prvním poločase.

„My teď máme hezkou sérii, daří se nám proměňovat šance, i když by to mohlo být ještě lepší. Chtěli jsme v této sérii pokračovat. První poločas jsme byli jednoznačně lepší. Hrálo se na jednu branku. Ve druhém poločase soupeř trochu přitvrdil, zlepšil se. Ale nulu jsme udrželi, tři body jsou dobré,“ pochvaloval si Emil Šafář, kouč Pěnčína.

Po třech porážkách se radovala z výhry Stráž pod Ralskem. V domácím utkání proti Rovensku přitom ještě v 85. minutě prohrávala. Pak se ale prosadil dvakrát Jan Mitáč a domácí radost byla na světě.

„Infarktový zápas s oblíbeným soupeřem, proti kterému se nám daří. Tentokrát jsme však měli pořádně namále, když jsme dramatické utkání strhli na svoji stranu až v hodně hektickém závěru. V závěru pak ještě Roll z penalty napálil břevno, naštěstí jsme tři body udrželi,“ oddechl si Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

„Hráli jsme v oslabené sestavě. I tak to byl zápas ze začátku celkem vyrovnaný, až později měli domácí trochu převahu. Myslím, že remíza by byla zasloužená. V závěru nám trochu už docházely síly. Kluky musím pochválit bojovali a chvílemi hráli dobrý fotbal. Bohužel, nemáme ani bod,“ pravil zklamaný Marek Náhlovský, asistent trenéra Rovenska.

První výhry v sezoně se konečně dočkal Železný Brod, který doma zaskočil Velké Hamry B a porazil je 3:1.

„Konečně vítězství. Překvapili jsme soupeře ale i sami sebe. Musím říct, že moji kluci tentokrát do puntíku splnili to, co jsme si řekli. Pokrývali prostor na naší polovině. My jsme šli do zápasu s odhodláním a disciplínou a vyplatilo se nám to. Hamry se doposud pohybovaly v horních patrech tabulky a o to víc nás výhra těší. Pro nás je to obrovský úspěch,“ pochvaloval si Milan Mayer, trenér Železného Brodu.