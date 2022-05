„Utkání, ve kterém jsme více drželi míč a měli i víc ze hry. Objevovaly se hezké kombinace, bohužel, málo jsme se dostávali do zakončení, které nás trápí celou sezónu. Neproměněná penalta a chyby při bránění nás dnes stály body. Rozhodující gól padl až v konci utkání. Hráčům bych rád poděkoval za bojovnost a fanouškům, za to, že nás stále podporují a fandí nám,“ pravil smutný trenér Rychnova Ondřej Králíček.

Česká Lípa je v laufu. Lokomotiva věří, že právě tahle výhra jí povede k záchraně. „Bylo to utkání, jako na houpačce. Prohrávali jsme nešťastně 0:2, ale po změně stran skóre otočili a mohli rozhodnout. Jenže Rychnov srovnal, tlačil nás, nedal penaltu. V závěru rozhodl po krásné akci Venca Sedláček. Naše stíhací jízda pokračuje. Máme teď hodně těžký los, ale tahle výhra by nám mohla dodat ještě větší kuráž,“ má jasno Petr Kabát, asistent českolipského trenéra.

Pěnčínské derby zvládl domácí favorit. Lídr tabulky ale musel skóre otáčet. Sokol Pěnčín totiž nad tím jabloneckým vedl 2:0, po změně stran ale domácí FC pětkrát skóroval a rozhodl o vítězství.

„Už bylo jisté, že můžeme hrát v klidu a bez zábran. Měli jsme celkem silnou sestavu, ale i tak nám hráčů několik hráčů chybělo. Bylo to jako podle starých not. V první půli jsme měli hodně šancí a žádný gól z nich nepadl. Soupeř měl dvě šance a dvakrát je využil. Jejich gólman byl fantastický. O poločase jsme si něco řekli a udělali pár změň. Brzy jsme dali kontaktní gól a pak už jsem věřil, že se to povede. Soupeř byl unavený a jen bránil. Ve druhé půli jsme je zmáčkli, přehráli jsme je a nikam už nepustili. Kdybychom proměnili naše šance, mohl být výsledek i dvojciferný. Druhý poločas byl v naší jarní sezóně ten nejkvalitnější. Teď už vedení klubu plánuje další sezónu,“ usmíval se Miroslav Procházka, trenér FC Pěnčín.

Tým Košťálov Libštát porazil 3:1 Rynoltice a v tabulce drží třetí místo se stejným bodovým ziskem jako druhá Chrastava.

„Začátek jsme podcenili, celkově to bylo dlouho rozhárané. Ve druhém poločase jsme měli územní převahu, hosty jsme převyšovali po fyzické stránce, což se projevilo na skóre. Hosté dohrávali v deseti, pak už bylo o zápase rozhodnuto. Naše výhra byla záležitostí celého kolektivu. Chtěl bych ale pochválit Tomáše Tulacha, který zaskočil za naše dva nemocné brankáře. A jako hráč z pole podal výborný výkon. Za stavu 2:1 chytil vyloženou brankovou příležitost, kdyby ji nechytil, mohl se zápas vyvíjet taky úplně jinak,“ zdůraznil Ivo Jiříček, kouč domácího Košťálova.

Nezaváhala ani Chrastava, která doma porazila trápící se Ruprechtice 2:0. Hosté na jaře nezískali ani jeden bod, v tabulce se propadli na poslední místo.

„Jsme spokojení s body a výsledkem, hra už nebyla tak dobrá. Jsem rád, že jsme udrželi nulu a za stavu 0:0 nás dvakrát podržel brankář Jiří Bednář. Radost mám, že jsme si k brankám pomohli i dvěma standardkami,“ uvedl Michal Kolčava, trenér Chrastavy.

Na jaře se daří i Mimoni, která si s chutí zastřílela v Semilech. Domácí utrpěli ostudný debakl 0:7.

„Na začátku nás domácí zaskočili, byli aktivnější. Pak jsme ale na hřišti byli lepší my a bylo z toho zasloužené vítězství. Na jaře se nám neskutečně daří v koncovce, díky tomu sbíráme body. Třeba teď jsme měli osm šancí a dali jsme sedm branek,“ prozradil Pavel Vít, mimoňský trenér.

Důležité tři body v bitvě o záchranu vybojoval Bílý Kostel, který doma přetlačil 4:2 Bělou. Bodově tak posledním dvěma celkům odskočil na čtyři body.

„ První půle byla celkem vyrovnaná, měli jsme asi tři šance, ale neproměnili jsme je. Přijeli jsme do Kostela opět nekompletní a na výkonu to bylo znát. Myslím si, že ani menší hřiště nám nesedělo, spíš se hrál kontaktní než technický fotbal, naši kluci na to nejsou zvyklí. Byl to spíš boj o střed hřiště. Ve druhém poločase domácí přidali během deseti minut dva pěkné góly . Podařilo se nám ale snížit na 3:2, všechno jsme vrhli do útoku. Domácí v poslední minutě dali na 4:2. Bylo ale hezké, že jsme se nevzdali a bojovali až do konce. A k vyrovnání nechybělo mnoho. Bohužel v závěru domácí rozhodli o tom, že body zůstaly jim,“ smutně pravil Milan Poličanský, vedoucí Bělé.