SK Studenec – TJ Sokol Plavy 6:3 (1:2)

Za hosty Ondra Votoček: „Dobrý zápas co se týká hry, ale výsledek hovoří za vše. Celý zápas jsme byli jednoznačně lepší a přehrávali jsme domácí na těžkém terénu po všech stránkách. Ale od 60. minuty nás čekala půlhodina hrůzy. Domácí dali 5 branek a my jsme odjeli s ostudou domů. Prostě všechno špatné jsme ukázali za 30 minut a darovali jsme domácím pěknou rozlučku.Třetí místo a 27 bodů je pro náš skromný klub ale dobrých a bereme je s pokorou.“

Tým Plavů čeká udržovací blok čtvrtečních fotbalů a na přelomu února a března několik přátelských zápasů a také Pohár LFKS.

Držkov – Harrachov 5:3 (3:1)

Za vítězný Držkov k zápasu řekl Jaroslav Salaba: „Harrachovští nás zaskočili velmi kvalitní hrou, zpočátku nás do šancí nepouštěli. Naopak si sami několik příležitostí vytvořili. Potom jsme my vytvářeli větší tlak a ten jsme poprvé zužitkovali ve 26. minutě. Ve 34. minutě jsme už vedli o 3 branky. Zápas jsme měli plně v režii. Harrachov se v 62. minutě přiblížil na rozdíl jediné branky, ale víc branek se jim už vstřelit nepodařilo. My jsme v závěru utkání přidali ještě pátou branku a utkání jsme vyhráli.“

FK Jiskra Mšeno-Jablonec – TJ Sokol Bozkov 6:3 (3:1)

Za domácí hodnotil trenér David Ryšavý: „Šňůru vítězství jsme si nenechali přetrhnout. Zůstali jsme na druhém místě, i jsme třetím Plavům odskočili o čtyři body. Poslední zápas jsme hráli na umělce. Kluci hráli dobře. Ondra Pokorný dal tři góly a ukázal své kvality. Vyzdvihnout bych chtěl Jakuba Obršlíka, který dal za podzimní sezónu v I. B třídě devatenáct gólů a je druhým nejlepším střelcem soutěže, ve III. třídě byl nejlepší střelec s osmnácti góly. Vyhodnotili jsme ho v klubu jako nejlepšího hráče podzimu.“

Sokol Horní Branná – Spartak Smržovka 1:7 (0:3)

Úkol vyhrát v posledním zápase splnila na sto procent Smržovka. Potvrdil to za Smržovku mluvčí týmu Jiří Macek. „Od první minuty jsme byli na hřišti lepší. Branná je zaslouženě poslední. Na začátku sezóny jsme ji porazili pět nula, což jsme teď potvrdili. Když jsme vedli 3:0, bylo z naší strany utkání rozhodnuté, věděli jsme, že odjedeme se třemi body. Ve druhém poločase dali domácí na 3:1 a kdyby ještě upravili na 3:2, tak jsme se ještě mohli bát o výsledek.“

Podzimním králem na západě je FC Kamenice, která nasbírala 35 bodů.Hned osm branek přinesl šlágr 15. kola v I. B třídě západ, ve kterém čtvrté Hodkovice porazily nyní už druhé Rozstání 5:3. Po dvou trefách si připsali domácí Janků a hostující Žoček. „Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme využili více šancí, a proto vyhráli. Na začátku to bylo trochu heclé, ale myslím si, že se utkání divákům líbilo,“ uvedl spokojený Václav Bouška, kouč vítězného celku.

„Jsme spokojení, kolem třetího čtvrtého místa jsme chtěli hrát,“ dodal hodkovický trenér.

„První poločas byly lepší Hodkovice, ve druhém my, ale domácí nás trestali z brejků. Nic víc k tomu asi ani nejde říct,“ uvedl s nadhledem trenér poraženého týmu Roman Passian.

V západní skupině se hrálo o poslední místo v tabulce. Žandov byl na půdě Stráže vždy o krok napřed. Vedl dokonce o dvě branky, přesto tři body nezískal. Domácí vyrovnali na 4:4 v poslední minutě, kdy proměnil Bartoš pokutový kop.„Jsme zklamaní, měli jsme to rozehrané na tři body. Hrálo se na špatném terénu, sudí předvedli na obě strany otřesný výkon. Domácí ještě jednu penaltu zahodili. Za stavu 4:3 jsme měli v závěru obrovskou šanci, ale nedali jsme. Je to škoda,“ mávl rukou Jan Studenovský, kouč Žandova.

Dubnice doma v rámci derby remizovala z Doksy 2:2. Nováček prohrával 0:2, vyrovnání zařídil Radim Věchet díky proměněné penaltě ve třetí minutě nastavení. „Doksy hrály v prvním poločase lépe. O pauze nebyla v kabině bouřka. Spíše jsme si řekli, že nemáme co ztratit a zkusíme vyrovnat. Také jsme si vzpomněli na termín Csaplárova past. Po změně stran jsme na hosty vlétli, do jejich vápna létal jeden centr za druhým. Tomáš Věchet trefil břevno, naštěstí jsme z jasné penalty vyrovnali. Doksy hrály hlavně v první půli dobře. Csaplárova past ale sklapla. Závěrem bych chtěl poděkovat našim hráčům za bojovný výkon plný odhodlání a obětavosti. Za svůj výkon mají můj obdiv, byl jsem na ně na všechny hrdý,“ hodnotil utkání Rudolf Věchet, kouč Dubnice.

„Zasloužená remíza. První poločas jsme byli lepší my, ve druhém zase domácí. Penalta v nastavení byla jasná. Došlo tam k podražení Věcheta, nikdo nic nenamítal,“ podotkl Karel Kapoun, vedoucí TJ Doksy.